Bomba total: Emanuel Ortega y un trío con Josefina Lynch y su hermana

Espectáculos

La separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega, el cantante de pop, volvió a prender fuego todo. Justo cuando la modelo regresaba al país después de unos días en Brasil y las aguas parecían calmarse, apareció un comunicado del músico donde volvió a negar que le haya sido infiel, diciendo que hubo versiones erradas y especulaciones.

Prandi aseguró que hubo una traición y todo apunta a Josefina Lynch, la cantante que fue a grabar al estudio del músico. Según trascendió, ahí fue donde ocurrió la infidelidad. Sin embargo, el viernes en SQP saltó la noticia más fuerte, a cargo del panelista Martín Salwe: Ortega no solo habría tenido intimidad con Josefina, sino también con su hermana, Tita, y todo en simultáneo. Sí, estamos hablando de un trío.

Todo empezó como algo laboral. Según el panelista, Josefina fue al estudio acompañada por Tita, que también cantó y participó en los coros de una pieza musical. La participación de Tita habría sido inicialmente musical, pero todo terminó desmadrándose.

Esta bomba refuerza la teoría del engaño y deja muy mal parada la versión del cantante. Para colmo, hay un detalle que no cierra: Prandi dijo que se enteró por la propia cantante de que había estado tres días encerrada junto a su esposo en el estudio de grabación, cuando él le había dicho en su momento que solo fue un día.

Por ahora, ni Josefina ni Ortega salieron a desmentir el rumor. Pero seamos honestos, que te digan que es un día y resulten ser tres con un trío de por medio es demasiado. ¿Cómo se explica eso?