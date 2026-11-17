Espectáculos

La Municipalidad de La Plata dio inicio a la segunda edición de la Semana de la Música con un espectáculo titulado "Traigo un pueblo en mi voz – Celebrando a Mercedes Sosa". El evento, que buscó recordar el legado de la artista tucumana y su peso en la cultura popular argentina, se armó en las escalinatas de la Catedral de la Inmaculada Concepción.

La dirección musical estuvo a cargo de Popi Spatocco y el escenario contó con las interpretaciones de Nahuel Pennisi, Maggie Cullen, Ligia Piro, Chango Spasiuk, Emiliano Brancciari y Milena Salamanca. Según los cálculos de la Comuna, la presentación convocó a unas 30 mil personas.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue el mapping dedicado a la cantautora, que se proyectó sobre la fachada de la Catedral mientras los artistas cantaban, sumándole una puesta visual impactante al show.

Esta celebración fue solo la punta del iceberg de la Semana de la Música, una iniciativa municipal que se extiende hasta el domingo 22 de noviembre con actividades en distintos puntos de la ciudad. La agenda incluye propuestas de rock, tango, jazz, música clásica y folclore, con la participación de músicos nacionales y locales.

Las actividades continúan el domingo se realiza el festival “Posta Querandíes” en el Camping Municipal, ubicado en 122 y 56, donde se reúnen referentes de la escena nacional y platense dedicados al folclore.

La verdad que armar un show así en las escalinatas de la Catedral es un golazo, le da una mística especial que encaja justo con la potencia de Mercedes.