Nico Sattler se casó: Axel fue el invitado sorpresa y emocionó a todos

Espectáculos

Nico Sattler se casó con Agustina Nuccio el sábado 14 de noviembre. El cantante de Q’ Lokura pasó por el altar junto a su pareja, que también es la madre de sus dos hijas, cerrando así un fin de semana que fue una locura total para el artista.

La boda llegó justo después de que Nico hiciera historia con un show histórico con Q’ Lokura en Vélez, y empezó una nueva etapa junto a Agustina.

El momento más fuerte de la noche ocurrió cuando apareció Axel. El cantante se hizo presente como sorpresa y se puso a cantar durante la celebración, regalando un momento que dejó emocionados tanto a los novios como a todos los invitados.

La fiesta no se quedó solo en la emoción, sino que también tuvo mucha energía con el cuarteto. Varios colegas del ambiente acompañaron a Nico en los festejos, entre ellos Diego Granadé, Damián Córdoba y Chino Herrea, que se sumaron a la fiesta para celebrar el amor de la pareja.