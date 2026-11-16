Cena romántica y look black tie: Oriana Sabatini celebró los 33 años de Paulo Dybala

Espectáculos

Paulo Dybala cumplió 33 años y lo festejó con una cena íntima junto a Oriana Sabatini. La pareja, que ahora atraviesa la etapa de la paternidad, decidió que este encuentro fuera solo para ellos dos, por lo que no asistió su hija pequeña, Gia.

Oriana Sabatini, cantante y actriz, decidió compartir la velada con sus seguidores y publicó en sus redes sociales un álbum de fotos donde quedaron registrados los momentos más destacados de la noche.

Los detalles de la cena y la torta

Para el festejo, el futbolista y la cantante reservaron un espacio exclusivo donde disfrutaron de un plato especial. Sin embargo, el centro de atención fue la torta de diseño que eligieron. El postre tenía varias capas de chocolate y crema, con una estética muy parecida al tiramisú, y terminó siendo uno de los elementos que más comentarios generó en las redes sociales.

El ambiente del lugar estuvo pensado para mantener la privacidad y el romanticismo, con luces bajas que permitieron que ambos disfrutaran de la velada fuera de su casa y alejados del ruido habitual de la exposición pública.

El código black tie

Para la ocasión, la pareja se puso súper elegantes y siguió el código de etiqueta black tie. Dybala eligió un traje negro con saco de solapas satinadas, camisa blanca y moño oscuro, y completó el look con un reloj metálico.

Por su parte, Sabatini optó por un diseño de gasa ceñido al cuerpo, que tenía transparencias en las mangas y dejaba los hombros al descubierto. Para el toque final, llevó el cabello suelto y lacio, y eligió una paleta de colores neutros para su maquillaje. El resultado fue un look impecable para una noche tan especial.

Mensajes cargados de amor

En el posteo de Instagram, Oriana acompañó las imágenes con una dedicatoria muy personal para el delantero. Escribió: “Feliz cumple mi amor. Mi deseo para vos este año es que puedas sentir bien cerquita el amor de todas las personas que tanto te queremos, y que la vida te siga encontrando con esa fuerza y paciencia que tanto me inspira todos los días”.

Además, la cantante incluyó a su hija en el saludo familiar. Dybala no tardó en responder el gesto en la misma plataforma con un mensaje directo: “Gracias mi vida... Te amo con todo mi corazón”.

Complicidad y familia

El festejo evitó las reuniones masivas y los despliegues multitudinarios, una tendencia que el matrimonio ya viene manejando en otros eventos. Aunque la dinámica familiar actual está centrada en el cuidado de Gia, y Oriana suele compartir fragmentos de la vida cotidiana con la bebé, en esta oportunidad el foco fue el vínculo romántico y la complicidad que mantiene con el jugador de la Roma.

En las fotos se pudo ver al futbolista en el momento en que servía una porción del postre mientras la cantante posaba a su lado. A pesar de que ambos tienen compromisos profesionales fuertes, buscaron este espacio de pausa para conmemorar el aniversario de vida del delantero, consolidando el lazo que mantienen después de años de relación. La celebración terminó con este intercambio de afectos, tanto en la mesa del restaurante como en los comentarios de sus seguidores.