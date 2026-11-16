Los ganadores del Festival de Mar del Plata: cine iraní, talento rosarino y el brillo de Andrew Scott

Espectáculos

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata cerró el sábado su 41° edición. Fueron diez jornadas con 235 películas de 52 países y unas 500 funciones con la presencia de figuras nacionales e internacionales, directores, productores y guionistas.

La gran estrella de la Competencia Internacional fue The Night Arezou Disappeared. El director Arian Vazirdaftari no tuvo techo y se llevó el premio Astor Piazzolla a Mejor Largometraje y también el de Mejor Dirección. Por otro lado, Elsinore se quedó con el Premio del Público a Mejor Largometraje de la misma competencia.

En cuanto a las actuaciones, Andrew Scott se llevó el premio a Mejor Interpretación Masculina por su rol en Elsinore, dirigida por Simon Stone. En la categoría de Mejor Interpretación Femenina ganó Grace Passô por A Professora de Francês, película de Ricardo Alves Jr. que además se llevó el Premio Especial del Jurado Para cerrar los premios internacionales, el galardón a Mejor Guion fue para Truly Naked, de Muriel d’Ansembourg.

Orgullo nacional y regional

En la Competencia Argentina de Largometrajes hubo alegría para Gustavo Postiglione, el realizador rosarino que ganó el Premio Astor a la Mejor Dirección por su película Chejov en Rosario. En esta misma categoría, el premio al Mejor Largometraje fue para Cebar, Frenar, Llorar, de Gerardo Tassan.

El reconocimiento también llegó a la Competencia Latinoamericana, donde El Pez que Fuma, de Luis Fernández, fue elegida como el Mejor Largometraje.

Cortos y trayectorias

El palmarés terminó de completarse con los cortometrajes. Ganó Dernier Printemps de Mathilde Bédouet en la categoría internacional, Faces de Andrés Molano en la latinoamericana y Teatro in Inglish de Marina Ilari en la competencia argentina.

Además de los premios competitivos, el festival aprovechó para reconocer el camino recorrido de tres figuras fuertes: Natalia Oreiro, Emilio Kauderer y Alejandro Agresti recibieron los premios Astor Piazzolla a la Trayectoria.

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