Espectáculos

La Jaula de la Moda festejó sus 15 años en el Hotel Hilton con un evento cargado de glamour y un megadesfile. La conducción del festejo estuvo a cargo de Claudio Cosano, Fabián Medina Flores y el Pollo Álvarez.

Mariano Martínez, quien es el conductor actual del programa, no pudo asistir al evento porque tenía función teatral en San Justo con sus compañeros Nicolás Cabré y Bicho Gómez en la obra Ni media palabra.

La pasarela abrió con Cinzia, ex participante de Gran Hermano, y Anabel Sánchez. Una de las sorpresas de la noche fue la presencia de Candela Arizaga, la novia de Facundo Moyano. Para cerrar la velada con todo, Moria Casán fue la encargada del broche de oro luciendo un modelo exclusivo diseñado por Cosano.