Flor Vigna se renovó el pelo para encarar un proyecto en Estados Unidos

Espectáculos

Flor Vigna se prepara para viajar a Estados Unidos por un trabajo que considera una oportunidad muy grande en su carrera. Para encarar este desafío, la artista decidió hacer un cambio de look que compartió a través de un video en su cuenta de Instagram.

En la grabación, Vigna mostró el antes y el después de su transformación. Pasó de su habitual pelo corto y rojizo a una melena con extensiones que llegan por debajo de los hombros, manteniendo la tonalidad pero con un color más intenso. Sobre el proceso, aseguró que estaba muy feliz y elogió a los profesionales a cargo diciendo que son los uno en lo que hacen.

La artista explicó que se trata de una propuesta que la entusiasma especialmente y que, por eso, siente que tiene que estar a la altura en todo sentido. Este paso llega después de que haya participado en La casa de los famosos, el reality mexicano.

Confesiones sobre una deuda millonaria

Más allá de la alegría por el nuevo proyecto, Vigna reveló recientemente que fue víctima de una estafa y que adeuda 130 mil dólares. Durante una charla en el stream de Martín Cirio, la artista detalló que tiene una deuda con YouTube y que esto ocurrió debido a un adelanto de una discográfica.

Según contó, una parte de ese dinero se la quedó un manager y nunca terminó de recuperarse de esa situación, algo que señaló que pasa muchísimo en la música. Ante este panorama financiero, Vigna recordó que decidió darle una oportunidad a la plataforma OnlyFans porque quería dejar de depender de otros, tras consultar la experiencia de colegas que ya trabajaban en el sitio de contenido erótico.

La verdad es que pasar de una deuda de 130 lucas verdes a un proyecto en Estados Unidos es el plot twist que todos necesitábamos hoy.