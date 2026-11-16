Tomás Rebord salta a la tele: el plan para no ser el típico conductor de aire

Espectáculos

Tomás Rebord se suma a la agenda de América TV los domingos a las 22 con Dominbord, un ciclo semanal que conducirá junto a Manu Jove y Juan Ruffo. El programa se emitirá en simultáneo por YouTube y por la señal de aire, buscando combinar los dos ecosistemas en lugar de elegir uno solo.

Tomás Rebord es un abogado, escritor y conductor que se hizo conocido en el mundo digital. Se graduó en la Universidad de Buenos Aires y durante más de una década condujo ciclos como El Método Rebord, Caricias Significativas, MAGA y Hay Algo Ahí en el canal Blender, donde formó una comunidad fiel llamada los hagoveros.

Ni periodista ni candidato improvisado

Con 33 años, autor de la novela Comentarios al Náucrato y con un unipersonal teatral con funciones agotadas, Rebord llega a la televisión con un perfil que une análisis político, humor e identidad peronista. Sobre la posibilidad de ser candidato, aclaró que si lo hace será en serio, marcando una distancia con los liderazgos mediáticos que saltan a la política sin programa ni estructura.

En diálogo con Teleshow, dejó en claro que no se considera un periodista, sino alguien que dice lo que opina de lo que ve. Su idea para Dominbord no es seguir la coyuntura ni hacer un breaking news, sino trabajar con la realidad a través de contenido editorializado. Para él, el objetivo es recuperar ese espacio del gran show semanal que congregue a la gente y genere eco en la agenda y los portales.

El streaming vs. la televisión abierta

Para Rebord, la televisión no está muerta, sino que cambió. Sostiene que antes aparecer en aire era sinónimo de notoriedad porque la oferta era limitada, pero que hoy esa garantía se perdió y el piso de audiencia está muy abajo. Según su visión, la televisión todavía conserva un techo de alcance superior al streaming, aunque ahora hay que hacer mérito para captar la atención del público.

El conductor explicó que no quieren hacer streaming por la televisión, sino una síntesis de ambos mundos. Para lograrlo, mantienen el soporte digital y el chat en vivo para tener inmediatez con la audiencia. El desafío, según plantea, es no renunciar a la esencia ni al formato genuino para no morir en el intento de ampliar el público, manteniendo siempre un guiño para sus seguidores originales.

Sinceramente, nos encanta que alguien con perfil de abogado y escritor se anime a romper el molde de la tele, aunque el verdadero test será si logra que los que no son hagoveros se queden pegados al domingo a la noche.