Espectáculos

Sarah Burlando cumplió uno de sus mayores deseos. La hija de Barby Franco y Fernando Burlando asistió al show de María Becerra en el Arena de Buenos Aires y, tras el recital, pudo conocer a su ídola en el backstage.

La familia disfrutó del espectáculo y cerró la noche con un encuentro muy especial. Barby compartió la foto del momento en sus historias de Instagram, donde se ve a los cuatro juntos: la cantante, la modelo, el abogado y la nena.

Para la modelo, el gesto de María de tomarse unos minutos para la foto fue fundamental. Sobre la imagen, Barby escribió: "Ella con su humildad única".

Un logro familiar

Además de la salida al recital, Barby Franco compartió hace poco otra noticia importante para su hija. A mediados de octubre, contó que Sarah finalmente obtuvo la ciudadanía italiana.

Según relató la modelo, este resultado fue producto de años de lucha, trámites y esperas interminables. Franco acompañó la noticia con una carta emotiva y fotos de la nena en brazos de su papá, mostrando el pasaporte europeo.

Para la familia, este paso no fue solo un trámite administrativo. Barby expresó que representa la historia, las raíces, la identidad y el legado de sus antepasados. También destacó que el proceso por descendencia suele ser largo y complejo debido a la revisión de documentos y las esperas en los consulados, y que valió la pena cada espera, cada paso y cada momento.