Espectáculos

Mica Viciconte compartió en sus historias de Instagram el video de una travesura de su hijo Luca que terminó en un percance. En la grabación de las cámaras de seguridad de su casa, se ve al nene acercándose a la cocina y abriendo la puerta de la heladera por sus propios medios para intentar sacar unas frutillas.

La situación cambió cuando un recipiente cayó desde uno de los estantes. Luca llamó a su mamá pidiendo ayuda y Viciconte regresó inmediatamente a la cocina. "¿Te golpeaste? ¡Quedate quieto!", le preguntó mientras lo levantaba para revisarle la frente y ver si tenía alguna marca.

El riesgo de los tuppers

Tras el incidente, la influencer le advirtió a su hijo: "Hay que preguntar... Si llegaba a ser un tupper de vidrio te ibas a golpear". La escena terminó con Mica pendiente del nene después del susto.

Un historial de travesuras peligrosas

Esta no es la primera vez que Luca protagoniza una situación así en la casa. En mayo de 2025, el niño sufrió otra caída que también quedó grabada por las cámaras de seguridad en la vivienda familiar de Nordelta. En esa oportunidad, se recostó hacia atrás en el sillón del living sin darse cuenta de que el mueble no tenía respaldo y cayó al vacío.

Durante esa caída, el nene dio una vuelta en el aire y quedó a pocos centímetros de golpearse la nuca contra un banco de madera. Mica y Fabián Cubero corrieron a levantarlo mientras el niño lloraba y se llevaba las manos a la cabeza.

Consejos de seguridad en el hogar

Sobre aquel accidente del sillón, Viciconte aclaró que su intención al publicar el video no era exponer el hecho, sino advertir sobre los riesgos cotidianos en casas con chicos pequeños. Recomendó equipar el hogar con puerta de seguridad y protectores en enchufes y esquinas, y señaló que son cosas que ocurren en un abrir y cerrar de ojos.

En aquel momento, explicó que el banco evitó que el golpe fuera directo y que el niño hizo una especie de roll. A los pocos minutos del accidente, Mica publicó una foto de Luca con una cinta de papel en la frente para llevar tranquilidad a quienes habían visto el video. Confirmó que el nene estaba bien y que siguieron los pasos indicados por su pediatra.

El contexto familiar

Luca es el hijo de Mica Viciconte y del ex-futbolista Fabián Cubero. La influencer, que también es panelista de Ariel en su salsa (Telefe), suele compartir momentos de su vida cotidiana en las redes sociales.