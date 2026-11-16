De los barrios al Vaticano: la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela tocó ante el Papa

Espectáculos

La Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela vivió un momento único el lunes pasado al tocar ante el Papa en la misa central frente al Monumento de los Españoles. El conjunto, formado por músicos de entre 18 y 30 años que vienen de las orquestas escuela de los barrios periféricos de su municipio, logró una experiencia que el director Darío Domínguez Xodo calificó como un momento de muchísima unidad y algo trascendente.

La orquesta es parte de un programa de formación en distintos barrios de Florencio Varela, una ciudad de la provincia de Buenos Aires ubicada en el Gran Buenos Aires. Muchos de los intérpretes se capacitan allí y, aunque algunos llegan a conseguir laburo en la Orquesta Sinfónica Nacional, vuelven a tocar con la municipal cuando surge una oportunidad extraordinaria como esta.

Un despliegue musical impactante

En total, setenta músicos de Florencio Varela participaron del conjunto. Para que el sonido fuera completo, sumaron a una arpista y un organista invitados. Los arreglos estuvieron a cargo de Tobías Buteler y fueron todos inéditos. El repertorio constó de doce canciones, sumando casi cuarenta minutos de música que el director describió como impactantes.

Uno de los desafíos más grandes fue la incorporación de campanas tubulares. Como la orquesta no las tenía, Buteler propuso sumarlas y tuvieron que conseguirlas prestadas a través de la Universidad Nacional de las Artes (UNA). El traslado del instrumento al Monumento de los Españoles fue una tarea colectiva donde participaron más de cien voluntarios.

El sonido se complementó con el arpa de Juana Moreno, una artista de 21 años que acompañó los salmos, y el órgano de Felipe Delsart, quien fue invitado desde el Teatro Colón. El resultado final fue la síntesis de un trabajo de ensayos que empezó varios meses antes de la presentación.

Entre la fe y la música

La puesta en escena fue masiva: en el escenario había más de doscientas personas. La orquesta compartió el espacio con el Ensamble Coral León XIV, integrado por 150 personas de seis coros parroquiales. Domínguez Xodo destacó que, a diferencia de los coros, muchos de los chicos de la orquesta no son creyentes porque se forman en un ámbito que no es religioso, pero aun así quedaron muy impactados por la experiencia.

La selección musical fue propuesta por una comisión de Buenos Aires y aprobada por el Vaticano. La idea era mantener la esencia de la música católica pero sumando elementos de la música folclórica. Por ejemplo, el Gloria fue escrito por el padre Walter Consalvi con música de huella y de vidala, mientras que el Aleluya fue obra del sacerdote y músico Néstor Gallego.

Las campanas se destacaron en el Gloria y en Vida en Abundancia, el himno compuesto por Mercedes Ruiz Luque, quien además participó ese día en el coro, y dos amigas.

Una invitación inesperada

La llegada a este evento fue una sorpresa total. Domínguez Xodo contó que la invitación fue completamente inesperada y llegó a través de Matías Cano, director del coro de la Catedral. Cano también es director de una de las orquestas escuela barriales de Florencio Varela y conoce bien el laburo que se hace con los músicos.

El vínculo entre ambos es largo: Domínguez Xodo fue tutor de la tesis de Cano, la cual trataba sobre La Traviata y fue interpretada con la orquesta de Florencio Varela. Gracias a que Cano conoce tanto la ópera como la música litúrgica por su trabajo en la Catedral, pudo coordinar la participación de la orquesta municipal, aunque la programación del año ya estaba cerrada y hubo que hacerle un lugar.

Para la comunidad de Florencio Varela, el evento dejó un orgullo muy grande por haber formado parte de un acontecimiento histórico con una connotación espiritual que sintieron todos, más allá de sus creencias personales.