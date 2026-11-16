Espectáculos

Silvia Pérez está en un momento de plenitud total. A los 71 años, la actriz transita sus días con un entusiasmo y una tranquilidad que, según sus palabras, llegaron con el paso del tiempo. Se la ve activa, completa y con un hambre de trabajo insaciable: su meta es clara y contundente, quiere trabajar hasta el último día de su vida.

En medio de este presente, hay un nombre que sigue apareciendo. Aunque intentó prometerse que no mencionaría a Alberto Olmedo, el actor y comediante, no lo logró. Silvia no reniega de esa historia épica que hoy sigue viva y se replica constantemente en las redes sociales, aunque dejó en claro que no quiere quedar atada a esas imágenes del pasado ahora que vive una etapa tan llena.

El gran hito de su actualidad es el regreso al teatro comercial después de 15 años. Fue una coincidencia casi mágica. Mientras hacía teatro alternativo y sentía la melancolía de volver al humor y a la calle Corrientes, recibió la propuesta de José María Muscari para sumarse a 8 mujeres. La respuesta de Silvia fue inmediata: “Sí, re, estoy”.

Este regreso implicó un reencuentro emocionante con sus compañeras. El elenco original logró reunirse casi por completo, integrando a Mónica Villa, Emilia Mazer, María Leal, Cecilia Dopazo y Juana Repetto. En esta nueva versión, Linda Péretz reemplaza a Hilda Bernard y Marita Ballesteros ocupa el lugar de Norma Pons. Para Silvia, recuperar esa dinámica teatral fue una alegría inmensa.

Sobre el trabajo con Muscari, destaca su capacidad para equilibrar el protagonismo entre figuras de distintas generaciones y trayectorias, algo que considera una virtud del director. En el equipo hay admiración y no competencia, ya que cada actriz construye su personaje desde un lugar diferente. Silvia aprovechó que entró avanzada la obra para observar los ensayos y aprender de las búsquedas de sus colegas y las marcaciones del director, una experiencia que calificó como enriquecedora y que la hace sentir a la par de todas.

La televisión también es parte de su agenda actual con el programa Locas lindas en Net. Allí comparte pantalla con Adriana Salgueiro, Judith Gabbani y Naanim Timoyko. El concepto del programa es simular un encuentro natural entre amigas y, según cuentan, el público siente que está sentada con ellas. Aunque algunas ya se conocían, Silvia admite que tienen personalidades y pensamientos diferentes, lo que genera discusiones y juegos de pelea que hacen al interés del show.

Mirando hacia atrás, Silvia reflexiona sobre sus 30 años, la época de máximo éxito junto a Alberto Olmedo y Javier Portales. En aquel entonces, fantaseaba con una vida tranquila en una playa, teniendo una librería y un kiosco de golosinas, impulsada por su gusto por los dulces. Sin embargo, hoy descubrió que la paz no depende de instalarse en una isla, sino que puede encontrarla en su casa, en un viaje o en cualquier lugar que le guste. No cambiaría su realidad actual por aquella fantasía juvenil.

Para ella, el trabajo es una condición de salud. Nunca pensó en retirarse, a pesar de haber tenido una popularidad masiva. Ve la actuación no solo como una satisfacción personal, sino como una forma de devolver a la sociedad y a su familia todo lo que recibió. Eso sí, reconoce la necesidad de tener momentos de silencio y descanso para poder retroalimentarse.

Hubo un camino de búsqueda personal después de la gran exposición. Se refugió en el cine y el teatro independiente para comprobar qué artista había dentro de ella, más allá de la imagen pública. Estudió con varios maestros y exploró nuevas facetas. La obra La restauración le permitió tocar otra tecla de la actuación y le dio muchas satisfacciones.

En el cine, destacó la película Encarnación, de Anahí Berneri, que tuvo una relación profunda con su vida familiar. Fue su primera experiencia como protagonista en un cine de esas características y vivir la experiencia de recorrer festivales y recibir un premio en San Sebastián fue algo conmovedor para ella.

Estos logros fueron fundamentales para recuperar su autoestima y confianza. Durante mucho tiempo sintió que su nombre estaba tan asociado a una imagen concreta que eso dificultaba que le ofrecieran otros trabajos y que no la miraran como actriz. El estudio constante y la decisión de producir su propia obra la ayudaron a reconocer su talento desde su propia mirada, sin depender de la aprobación externa.

Finalmente, Silvia analizó la revisión actual del código de humor entre el capocómico y su partenaire. Coincide en que es fundamental no cosificar a la mujer y entiende que los tiempos cambiaron, admitiendo que en su época ciertas conductas estaban naturalizadas y no las cuestionaba porque era el contexto. Si bien considera que la igualdad de derechos es indiscutible, no está de acuerdo con todas las formas en que se plantea hoy esa transformación.