Ulises Bueno se abrió sobre su lucha contra la depresión y las adicciones

Espectáculos

Ulises Bueno visitó el programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini, y puso sobre la mesa un tema que suele ser tabú: su salud mental. Con una honestidad que dejó a todos mudos, el cantante recordó el periodo más oscuro que le tocó vivir, marcado por las adicciones y la depresión.

Bueno fue tajante al describir ese momento: "Yo llegué a tocar fondo mal". El artista confesó que el punto más crítico fue cuando dejó de encontrarle sentido a la vida, admitiendo que tuvo varios intentos y pensamientos totalmente oscuros y contó que no podía seguir trabajando.

El cantante señaló la pandemia como el momento en que su situación se agravó. El cantante explicó que el encierro lo destruyó totalmente y fue ahí donde entró en la depresión más fuerte de todas. A esto se le sumó un problema con los excesos; Ulises reconoció que cometía el error de creer que el abastecimiento le iba a durar 15 días, pero en realidad duraba 24 horas, lo que lo llevó a un abuso agigantado.

Para salir adelante, el cantante decidió pedir ayuda profesional. Se trasladó a Buenos Aires y se internó en una clínica para iniciar un tratamiento. Sobre su situación actual, aseguró que sigue peleándola día a día, aunque afirmó que ahora están estables.

Es fundamental recordar que, si alguien necesita ayuda en salud mental, puede acercarse a cualquier centro de salud, hospital o efector médico de la ciudad, o llamar de forma gratuita, personal y anónima al 107 durante las 24 horas, todos los días del año.