Quentin Tarantino y su método implacable: así fueron los despidos en Bastardos sin gloria

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Quentin Tarantino es un genio, pero trabajar con él debe ser un deporte de riesgo. El director estadounidense dejó en claro que no hace concesiones cuando siente que alguien no está a la altura de lo que imaginó para una película. En un nuevo libro llamado The Making of Quentin Tarantino’s Inglourious Basterds, el cineasta repasa la realización de su obra de 2009 sobre la Segunda Guerra Mundial y no se guarda nada sobre los momentos más incómodos de la producción.

El director explicó que su filosofía de trabajo es tajante: la prioridad absoluta es encontrar a los actores adecuados para el universo que creó, aunque eso signifique prescindir de figuras ya consagradas. Según sus propias palabras, no tiene principios morales a la hora de dar papeles; lo único que importa es que los intérpretes encajen en su mundo.

Para entender cómo aplica este método, hay que mirar lo que pasó con Mélanie Laurent, la actriz francesa elegida para interpretar a Shosanna Dreyfus. Para Tarantino, el momento clave de la preproducción es la lectura del guion, ya que es lo más parecido a ver la película por primera vez. Cuando llegó ese día con todo el elenco, el resultado fue un desastre, y decidió despedirla.

Sin embargo, la historia de Laurent tuvo un giro gracias a su propia iniciativa. Días después de quedar fuera, la actriz llamó a Tarantino para explicarle que no se sentía bien durante la lectura. Le propuso un plan concreto: regresar a Alemania, alojarse en un hotel y volver a estudiar el material para prepararse mejor. Esta reacción convenció al director, que aceptó darle una segunda oportunidad bajo una condición muy estricta: debían trabajar durante tres días de ensayos para comprobar si podía alcanzar el nivel esperado.

El resultado de esos ensayos sorprendió a Tarantino y terminó devolviéndole el personaje. Años después, el cineasta quiso aclarar que este episodio no cambió su opinión sobre la actriz, asegurando que la adora y que hizo un trabajo maravilloso, convirtiéndose en su Shosanna.

La suerte de Isabelle Huppert fue totalmente distinta. La actriz francesa había sido convocada para el papel de Madame Ada Mimieux, una mujer que refugiaba a Shosanna en París. Pero Huppert cometió el error fatal para Tarantino: no se presentó a la lectura del guion. A esto se sumaron problemas contractuales que hacían que las negociaciones se estancaran. Ante este escenario, el director no lo dudó y la despidió.

En el lugar de Huppert, Tarantino eligió a la actriz hongkonesa Maggie Cheung. Pero acá es donde el método del director se vuelve todavía más radical. Aunque consideró que Cheung estuvo fantástica, durante el montaje decidió eliminar todas las escenas de Madame Ada Mimieux. El motivo fue puramente narrativo: Tarantino sintió que esa parte de la historia explicaba demasiado sobre el pasado de Shosanna y que no era necesario mostrar cómo llegó a ser la dueña del cine.

Para resolver el hueco en la trama, el director optó por la solución más simple: un rótulo que dijera "Cuatro años después" y que el personaje de Shosanna explicara que había heredado el cine de su tía. Así, el trabajo de una actriz internacional terminó quedando fuera de la versión final por una decisión de edición.

Bastardos sin gloria terminó siendo uno de los grandes éxitos de Tarantino. Se estrenó mundialmente en mayo de 2009 en el Festival de Cannes, donde Christoph Waltz se llevó el premio a Mejor actor por su papel del coronel nazi Hans Landa. La película llegó a los cines en agosto de ese mismo año y recaudó cerca de 321 millones de dólares en todo el mundo. Para Mélanie Laurent, haber sobrevivido al filtro de Tarantino significó uno de los trabajos más importantes de su carrera.