Sueldos astronómicos: los actores que más cobran por episodio en televisión

Espectáculos

Hay gente que cobra lo que nosotros no ganaríamos en diez vidas. En el mundo de la televisión estadounidense, las cifras están delirantes: hay estrellas que llegan a ganar 2 millones de dólares por cada episodio que graban. Apple TV+, HBO, Amazon, Peacock y Paramount+ están en una pelea total para retener a los nombres más pesados, y el resultado es que los sueldos no dejan de subir.

Jennifer Aniston, la actriz y productora que se volvió un ícono global por Friends, es una de las que rompió el molde. Ella y Reese Witherspoon fueron las primeras en subir la vara al negociar unos 2 millones de dólares por entrega para encabezar The Morning Show en Apple TV+. Este movimiento cambió las reglas del juego y dejó la puerta abierta para que otros pidan lo mismo.

Los que cobran el tope máximo

No son los únicos que están en la cima. Chris Pratt empata con Aniston y Witherspoon, cobrando 2 millones de dólares por episodio en The Terminal List. Sylvester Stallone también llega a esa cifra en Tulsa King, la serie de Paramount+.

En el grupo de los que superan el millón de dólares por capítulo, tenemos a Harrison Ford, que cobra 1,3 millones en Shrinking, y a Jason Segel, que gana lo mismo en la misma serie. Kenneth Branagh es el que más destaca en este segmento con 1,4 millones por episodio en Laird. También están Kelly Reilly y Cole Hauser, los protagonistas de Dutton Ranch, que se llevan 1,2 millones cada uno por entrega.

Millonarios por capítulo

La lista de los que cobran al menos un millón es larguísima. Selena Gomez, Steve Martin y Martin Short superan esa cifra en Only Murders in the Building mientras se acercan a la sexta temporada. Jennifer Garner también cruzó ese umbral en The Five-Star Weekend, de Peacock.

Zendaya cobra un millón de dólares por episodio en Euphoria, igualando a Nicolas Cage en Spider-Noir y a Robert De Niro en Zero Day. Por su parte, Jake Gyllenhaal, Alan Ritchson, Andrew Garfield, Jude Law y Elisabeth Moss cobran entre un millón y 1,1 millones por sus trabajos en Presumed Innocent, Reacher, Wild Things y Shining Girls.

El cambio en las reglas del juego

¿Cómo pasó esto? Una parte es que ahora las series son más cortas. Antes se grababan 22 episodios, pero ahora piden entre 6 y 10. Esto hizo que las estrellas de cine se animaran a hacer tele porque no les consume tanto tiempo. Además, se eliminaron muchas cláusulas de exclusividad. Nicole Kidman, la actriz y productora ganadora del Oscar, es el ejemplo perfecto de alguien que aprovecha esto para estar en varios proyectos al mismo tiempo.

Otro dato clave es que hace ocho años California prohibió el “actor’s quote”, que era una tarifa base para negociar. Esto ayudó a que mujeres y minorías, que históricamente cobraban menos, pudieran negociar según el papel y no basándose en lo que habían ganado antes.

No todo es color de rosa

Ojo, que este boom no es para todos. Los actores de rango medio, esos que vivían saltando de un piloto a otro en las cadenas abiertas, la están pasando mal. Las oportunidades para ellos bajaron muchísimo comparado con la época dorada del streaming entre 2016 y 2019.

De hecho, algunos están volviendo a la televisión abierta. Figuras como Blair Underwood, Felicity Huffman, Peter Krause y Hope Davis regresaron a las cadenas tradicionales, donde cobran entre 250.000 y 350.000 dólares por episodio al empezar, con chances de subir si la serie es un éxito. Según un agente citado por Variety, es competitivo con el tope de un programa exitoso en streaming: en streaming pagan mucho más porque solo hacen ocho episodios, pero en la televisión abierta también se puede ganar bien.