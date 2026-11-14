La familia crece: Rodrigo de Paul y Tini Stoessel presentaron a su nuevo integrante

Espectáculos

Rodrigo de Paul, el volante del Inter Miami, y Tini Stoessel, la cantante y actriz, sorprendieron a todos con un anuncio muy especial. A través de una serie de imágenes íntimas, la pareja reveló que se agranda la familia, pero no con un bebé, sino con un cachorro de golden retriever que ya se robó el corazón de sus seguidores.

En las fotos, que muestran un lado mucho más cotidiano y alejado de los flashes, se puede ver a Tini abrazando al perrito mientras se saca una selfie frente al espejo. Rodrigo también aparece en la escena, acompañando el momento de cariño con el nuevo integrante de cuatro patas, que tiene el pelaje blanco y es muy esponjoso.

Pero la ternura no quedó ahí. También compartieron una imagen del cachorro descansando cómodamente sobre una cama y otra foto donde uno de los dos aparece usando unas pantuflas de peluche con forma de animal. Es un vistazo raro a su intimidad, ya que suelen mantener gran parte de su vida privada lejos de la exposición pública.

Esta noticia llega en un momento clave para los dos, ya que además de la llegada de la mascota, tienen un plan muy importante en el calendario: en diciembre se convertirán en marido y mujer.

Sinceramente, nos encanta que se animen a mostrar estos momentos así, sin tanta producción. El perrito es un espectáculo y fue el gran protagonista de las fotos. ¿Hay algo más lindo que un golden retriever entrando a una casa?