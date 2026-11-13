Bizarrap soltó la bomba en los Latin Grammy: el fin de las Music Sessions

Espectáculos

Bizarrap subió al escenario del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas para recibir el gramófono a Mejor Canción Urbana por su laburo con Daddy Yankee, quien además fue distinguido como Persona del Año 2026. Pero lo que empezó como un festejo terminó siendo un shock para todo el mundo: el Biza confirmó que sus icónicas sesiones se terminan.

Al agradecer el premio, el productor fue directo y soltó que Bizarrap Music Sessions es el proyecto más importante de su vida, pero que ahora "está llegando a su fin". Un anuncio que nos dejó a todos recalculando, considerando que este formato fue la vidriera donde pasaron los artistas más grosos de todos los géneros.

El misterio del "/66"

Para los que estaban atentos a los detalles, esto ya venía cocinándose. Desde finales de 2025, Biza empezó a ponerle el sufijo "/66" a sus lanzamientos, lo que disparó mil teorías sobre si había un límite de entregas. Ahora se confirmó que la sesión 66 va a ser el cierre definitivo de esta etapa.

Si hacemos cuentas, todavía tenemos camino por delante. Como uno de sus estrenos más recientes, el que hizo con Myke Towers, está numerado como 42/66, significa que todavía quedan más de 20 capítulos antes de que el ciclo se apague para siempre.

El lado emotivo y el mensaje final

Bizarrap no pudo evitar emocionarse al recordar la grabación con Daddy Yankee. Contó que no podía creer verlo en el estudio grabando en su micrófono y que se emociona de solo pensarlo.

Antes de bajar del escenario, dejó claro que su idea siempre fue darle identidad y espacio a los artistas, ya estén empezando o sean consagrados. Cerró pidiendo que se sigan abriendo las puertas a los artistas jóvenes.

Se viene el camino al 66 y nosotros ya estamos sufriendo por el final. ¿Quién creen que sea el elegido para la última sesión?