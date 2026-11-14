Abel Pintos debutó en el Gran Rex con un show para fans históricos

Espectáculos

Abel Pintos concretó por primera vez una serie de conciertos propios en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. El artista presentó tres funciones los días 13, 14 y 15 de noviembre como parte de su Buenaventura Tour, llevando su propuesta a la sala de avenida Corrientes 857, un escenario donde no había realizado antes un ciclo de recitales propio.

El espectáculo se alejó del formato de las giras masivas más recientes, que se centran en canciones de gran convocatoria, para adaptarse a la acústica y la cercanía del teatro. El repertorio reunió novedades discográficas con clásicos y canciones solicitadas por su público histórico que llevaban años fuera de sus presentaciones en vivo.

Abel Pintos es un cantante y compositor argentino que inició su carrera solista a los 13 años con el disco Para cantar he nacido. Después de cuatro álbumes de estudio, empezó a escribir sus propias canciones, marcando un alejamiento de su estilo folk.

Un despliegue de nostalgia y estilo

Desde temprano, las fans más acérrimas se congregaron alrededor del teatro con coronas de flores, luces en sus cabezas, carteles y fotos. En el interior, Abel estuvo acompañado por su familia, sus hijos y seres queridos. También recibió la visita de Gabriel Milito, quien asistió como fan del cantante.

Cuando el reloj marcó las 21, el telón se abrió y Pintos subió al escenario bajo una ovación y una luz roja mientras sonaba “Hasta aquí”. Para la ocasión, eligió un look compuesto por un traje de dos piezas gris claro con saco de solapas anchas, camisa o camiseta negra y un pañuelo floral en el bolsillo. Completó el conjunto con un sombrero fedora de ala ancha con banda de cuadros en tonos claros y amarillos, y un collar con un dije de herradura.

Al saludar a los presentes, el artista destacó que en treinta años era la primera vez que hacía un concierto en esa sala y se mostró feliz por el inicio de estos cinco conciertos. Explicó que el show incluiría canciones nuevas, temas que hace tiempo no traía al escenario y aquellas que llama "inevitables".

El significado de "La Llave"

Uno de los momentos más fuertes del show fue la interpretación de “La Llave”, canción que Pintos cantó frente al papa León XIV en el Cottolengo Don Orione. El cantante explicó que el tema se resignificó a casi 20 años de su lanzamiento, recobrando una vida nueva tras esa experiencia.

Según el músico, si bien es una canción muy dedicable en casamientos, nacimientos o en memoria de personas que ya no están, originalmente fue compuesta desde la fe, aunque el público siempre la interpretó de otra manera. Por eso, consideró inevitable traerla de nuevo a la lista para compartirla desde ese lugar.

Un setlist de 31 temas

El recorrido musical comenzó con “Hasta aquí” y siguió con “ibuprofeno”, “pájaro cantor”, “quien pudiera”, “todo de mí”, “arder en libertad”, “espejo”, “tu voz”, “3” y “el amor en mi vida”. Luego de “La Llave”, el show continuó con “Sin principio ni final”, “flores en el río”, “cacería” y “solo”.

El público alternó entre la escucha atenta y el baile desde sus asientos. En la siguiente etapa del bloque sonaron “asuntos pendientes”, “creo en ti”, “no me olvides”, “la culpa” y “tiene tu amor”.

En la parte final, la energía se mantuvo con “que me falte todo”, “motivos”, “de solo vivir”, “oncemil” y “como te extraño”. El cierre del repertorio, que sumó un total de 31 canciones, llegó con el tema “A - Dios”.