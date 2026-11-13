Cande Tinelli festejó sus 36 años con una fiesta temática y un look western muy sensual

Espectáculos

Cande Tinelli decidió festejar sus 36 años con una fiesta temática inspirada en el universo ecuestre y su pasión por los caballos. Pero ojo, que no fue el típico festejo de campo: la empresaria reinterpretó la estética western llevándola a un terreno mucho más sensual y moderno.

Para la ocasión, Cande dejó de lado los recursos clásicos como el denim, los sombreros o las botas texanas. En su lugar, eligió un conjunto que compartió en sus redes sociales y que llamó la atención por sus detalles.

El look estuvo compuesto por un top bordó oscuro con escote halter y sin mangas, totalmente cubierto de lentejuelas. El diseño dejaba los hombros al descubierto y tenía una terminación irregular en pico en la parte delantera, sumando brillo al conjunto.

Para equilibrar el impacto de la parte superior, optó por un pantalón blanco ajustado con botamanga ligeramente acampanada. El detalle más jugado fueron los ojales metálicos a ambos lados de las piernas, unidos por tiras finas que creaban un entramado acordonado, dejando espacios de piel a la vista.

Como toque final, Cande sumó unos lazos de tul semitransparente cerca de los tobillos. Esta terminación delicada contrastó con el carácter fuerte de los herrajes del pantalón, cerrando una propuesta que se alejó totalmente de la imagen vaquera tradicional.

La verdad, nos encanta cuando alguien se anima a romper el molde de una temática. ¿Se animarían a ir a una fiesta western sin botas ni sombrero o sienten que es pecado?