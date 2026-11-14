Nicole Neumann volvió a cantar después de 32 años y lanzó un hit con Martín Cirio

Espectáculos

Nicole Neumann regresó a la música después de más de tres décadas de haber lanzado Primer amor, que fue su primer y único álbum discográfico. Presentó el single “Do You Wanna Dancing” junto a Martín Cirio.

El video tiene una estética ochentosa. En el clip, Martín Cirio camina por la vereda, se choca con un árbol y se desmaya. Ahí aparece una mujer que lo socorre y lo invita a una clase de aerobics, donde también está la modelo.

Pero el verdadero dato que nos voló la cabeza es que la canción incluye la icónica frase: “Gracias a Dios existen los screenshots”. Para los que no se acuerdan, esto es un guiño total a 2020, cuando Nicole era panelista de Nosotros a la mañana y estaba en medio de su separación de Fabián Cubero. En ese momento, ella dejó en claro que tenía pruebas de cómo habían sido las cosas.

La letra del tema pop habla sobre un chico que le gusta, que es fuerte y tierno, y las ganas de besarlo cuando se cruzan al volver del colegio. El estribillo es un loop de “Do you wanna dancing?” que termina con la mención a las capturas de pantalla.

En las redes, la gente no paró de comentar. Algunos dijeron que es el hit del verano y otros opinaron que Nicole entendió todo y que se está reivindicando. Honestamente, meter un meme propio en una canción pop ochentosa es un movimiento muy audaz. ¿Será este el regreso definitivo de Nicole al estrellato musical o se queda en un experimento divertido con Cirio?