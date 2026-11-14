Milo J arrasó en los Latin Grammy: así fue la noche de los argentinos en Las Vegas

Espectáculos

Milo J fue el gran protagonista argentino en la 27ª edición de los Latin Grammy celebrada el jueves en Las Vegas. El artista se llevó cuatro galardones en distintas categorías.

Entre sus premios destaca el de Grabación del Año por "Niño", uno de sus temas más recientes. También ganó Mejor Interpretación Urbana por "Gil", su colaboración con Trueno. Para completar el festín, Milo J se quedó con los premios a Mejor Álbum Folclórico y Mejor Diseño de Empaque, ambos por La Vida Era Más Corta.

Aunque el disco estuvo nominado a Álbum del Año, ese premio terminó siendo para Rosalía por LUX (Complete Works). Rosalía fue la gran ganadora de la noche, con seis premios, entre ellos Canción del Año; "La Perla" también ganó Mejor Canción Pop.

Más argentinos en el podio

La bandera argentina también estuvo presente en otras categorías importantes. Fito Páez ganó Mejor Álbum de Rock por Shine, y el Quinteto Astor Piazzolla se llevó el premio a Mejor Álbum de Tango por Le Grand Tango.

En la categoría de Mejor Álbum Pop/Rock, la victoria fue para Juanes con Juanesteban. En este rubro competían Emmanuel Horvilleur con Mi Año Gótico y Usted Señalemelo con Términos & Condiciones, pero no pudieron llevarse la estatuilla.

Para cerrar la lista de ganadores destacados, Karol G se quedó con el premio al Mejor Álbum de Música Urbana por Tropicoqueta.