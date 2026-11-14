La ensalada de pera y queso que te salva cualquier comida

Estilo de vida

Hay comidas que necesitan un upgrade urgente y esta ensalada de hojas verdes, pera, nueces y queso graviera es la solución. La idea es demostrar que con ingredientes simples y los combinaciones correctas se puede armar algo distinto sin pasar horas en la cocina.

El plato juega con el contraste: la frescura de los vegetales, el dulzor de la pera, el crocante de las nueces y la intensidad del queso graviera. Todo esto se une gracias a un aderezo casero de miel y vinagre de manzana que termina de equilibrar los sabores.

Para que quede perfecta, el secreto está en el punto de los ingredientes. Las nueces tienen que estar tostadas y la pera debe ser firme para que no pierda textura. Además, es clave que las hojas verdes estén bien secas para que el aderezo no se diluya y la ensalada no quede aguada.

La recomendación es servirla inmediatamente después de prepararla para que los vegetales sigan crocantes. Dependiendo del hambre que haya, puede funcionar como una entrada sofisticada para una cena con amigos o como un almuerzo liviano si se acompaña con unos grisines.