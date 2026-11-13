Antonela Roccuzzo se fue de viaje a Perú y el motivo es puro lujo

Espectáculos

Antonela Roccuzzo sorprendió a sus seguidores al publicar las imágenes de su viaje a Perú. No fue una escapada cualquiera: su estadía es parte de una experiencia de alto nivel organizada por Tiffany & Co., la firma de joyería de lujo de la cual es embajadora oficial.

La agenda de Antonela arrancó con un regalo de bienvenida bastante sofisticado: un libro de edición de lujo de la editorial Assouline, titulado “Peru: An Odyssey Across a Time-Honored Land” y editado junto a Belmond. Un detalle que ya anticipaba que el viaje iba a ser pura sofisticación.

En sus historias, Roccuzzo mostró que se metió de lleno en los paisajes peruanos. Subió fotos contemplando las montañas con un look ideal para las temperaturas de Cusco. También hubo espacio para el lado más tierno del viaje, ya que compartió imágenes de llamas adornadas con los típicos pompones coloridos de la región.

Para cerrar el outfit, Antonela eligió una cartera Chanel cruzada de cuero oscuro con tiras doradas. Un toque de lujo urbano que contrastó con el entorno natural del lugar.

Sinceramente, Antonela no falla con el estilo. Logró que el turismo de lujo y las tendencias de moda se fusionaran perfecto en un solo viaje. ¿Quién más quisiera que Tiffany & Co. le organice las vacaciones?