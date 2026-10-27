U2 suma una tercera fecha en River por la demanda delirante de los fans

Espectáculos

La locura por ver a U2 en Argentina no tiene nombre. Los conciertos programados para el 23 y 25 de marzo de 2027 volaron en pocas horas, con más de un millón de personas intentando entrar a la fila virtual. Ante el pedido masivo de la gente, el grupo anunció una tercera fecha para el 27 de marzo.

Para los que se quedaron afuera, hay una oportunidad: la venta general de entradas arranca el 29 de octubre a las 13 hs, únicamente a través de All Access.

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. llegan como parte de su gira mundial The Greatest Show on Earth. En esta vuelta, U2 celebra sus 50 años de trayectoria y presenta las canciones de Carnaval de Luz, que es su primer álbum con material completamente nuevo desde Songs of Experience. Además, Beck será el artista invitado.

Un historial cargado de momentos épicos

La última vez que pasaron por acá fue en octubre de 2017 con el Joshua Tree Tour. En esa visita, una de las noches tuvieron que retrasar el inicio del show para que los fans pudieran ver el partido de la Selección Argentina contra Ecuador por las eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

Pero el romance con el público local viene de lejos. Todo empezó en 1998 con el Pop Mart tour en River, donde dieron tres noches con el estadio lleno y una puesta en escena que dejó a todos mudos: un arco de 30 metros, un espejo con forma de limón de 12 metros de alto y una pantalla de LED gigante de 45,72 por 15,24 metros.

Luego volvieron en 2006 con el Vertigo Tour para presentar How to Dismantle an Atomic Bomb, tocando el 1 y 2 de marzo en River con Franz Ferdinand como invitado.

Finalmente, en marzo de 2011, llegaron con el 360º Tour para promocionar No Line on the Horizon. Tuvieron fechas el 30 de marzo y el 1 y 2 de abril en el Estadio Único de La Plata, donde se lucieron con la estructura de "The Claw" en el centro del campo y Muse como telonero. En esa ocasión, invitó a León Gieco para cantar juntos “Solo le pido a Dios” y Bono pidió una oración por Gustavo Cerati, quien estaba internado en coma tras sufrir un ACV en 2010, mientras cantaba “Moment of Surrender”.

¿Ustedes ya tienen el plan para conseguir la entrada o se van a quedar mirando la fila virtual?