Tamara Pettinato rompió el silencio sobre la internación de su hermano Felipe

Espectáculos

Felipe Pettinato fue internado nuevamente luego de sufrir una recaída en el cuadro médico que viene tratando hace meses. Tamara Pettinato, su hermana, aclaró que la hospitalización no fue una decisión personal, sino que respondió a una indicación directa de su psiquiatra y del equipo de profesionales que lo atienden.

Tamara remarcó que Felipe nunca abandonó el tratamiento médico, a pesar de todas las dificultades que atravesó en el último tiempo. La panelista reveló que su hermano estuvo viviendo con ella hasta tres días antes de la internación, momento en el cual empezaron a notar cómo desmejoraba su estado. Finalmente, ella se encargó de buscar una plaza para que pudiera ser internado el viernes.

Sobre este proceso, Tamara reflexionó que la adicción es una enfermedad de personas muy vulnerables y que, en el caso de Felipe, la situación fue decayendo hasta terminar en esta internación.

El contexto legal

Desde hace seis meses, cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica por orden de la Justicia. Esta medida surgió de una causa desprendida de la investigación por la muerte de Melchor Rodrigo.

A mediados de abril, Felipe recibió una condena principal de tres años de prisión en suspenso por el delito de incendio culposo seguido de muerte. De ese fallo derivó la nueva causa, vinculada a una denuncia por presunta estafa y falsificación de recetas médicas, que incluyó el pedido de prisión domiciliaria.