Pampita, Gime Accardi y un montón de famosos se juntaron en Buenos Aires

Espectáculos

Pampita, Gime Accardi, Esteban Lamothe, Gastón Soffritti, Germán Martitegui y Cochito López fueron algunos de los invitados que se sumaron a una experiencia especial por Buenos Aires. El grupo también contó con la presencia de Angie Landaburu y Emily Lucius.

La movida arrancó arriba de un bus turístico, paseando por lugares icónicos como el Teatro Colón, el Obelisco, Plaza de Mayo y la Facultad de Derecho. Según contaron, el recorrido mezcló historias y degustaciones, todo coordinado por una nueva línea de vinos 0% alcohol.

Para cerrar el día con todo, el grupo terminó en Costa 7070, en la Costanera porteña. Ahí el chef Fernando Trocca los recibió con un almuerzo preparado especialmente para la ocasión.

La verdad, el plan suena re tranqui y sofisticado. ¿Ustedes se sumarían a un tour así o prefieren caminar la ciudad a su propio ritmo?