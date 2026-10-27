Aitana se despidió de Buenos Aires con un almuerzo familiar en Palermo

Espectáculos

Aitana cerró su visita a Buenos Aires con un almuerzo familiar en el barrio de Palermo. La artista española eligió el restaurante El Preferido, ubicado en la esquina de las calles Jorge Luis Borges y Guatemala, para compartir sus últimos momentos en la ciudad antes de partir hacia su próximo destino.

Para este encuentro, la cantante estuvo acompañada por sus padres, Belén Morales Santano y Cosme Ocaña, además de su mánager. A la salida del local, se la vio con un look relajado: un conjunto oscuro, el pelo suelto y flequillo. En un gesto cercano, Aitana sonrió y saludó a las personas que se encontraban en la vereda antes de subir al vehículo que la esperaba junto a su equipo.

Tres noches a capacity en el Movistar Arena

El paso de la cantante por la capital argentina fue un éxito total de convocatoria. Aunque inicialmente solo tenía una fecha programada, la masiva respuesta del público porteño obligó a reprogramar la escala local. Esto derivó en la incorporación de dos funciones adicionales, logrando que los tres recitales, realizados los días 21, 22 y 23 de octubre, terminaran con todas las entradas agotadas.

El estadio de Villa Crespo fue el escenario donde la artista presentó un repertorio centrado en Cuarto Azul, el álbum que da nombre a su gira internacional. Este tramo latinoamericano del tour ya había incluido presentaciones previas en Bogotá y Santiago de Chile, sumando así a Buenos Aires a una lista de ciudades de la región donde la cantante viene logrando llenar sus presentaciones.

Obsesión por las empanadas y el mate

La conexión de Aitana con Argentina fue mucho más allá de la música y se trasladó directamente al paladar. Durante la segunda función en el Movistar Arena, la cantante apareció con un mate en la mano y confesó delante de todo el público su fascinación por la gastronomía local. "A mí me encanta toda vuestra comida, pero las empanadas es una locura, ¿eh? Llevo comiendo empanadas todos los días. Es absolutamente increíble", exclamó también destacando que el mate le gusta mucho.

Ese amor por las empanadas quedó registrado incluso en sus redes sociales. A través de su canal de difusión de WhatsApp, la artista compartió una foto de una mesa llena de empanadas, enviada a las 23.34 del 23 de octubre, confirmando que la comida fue un tema recurrente durante toda su estadía en el país.

Mensajes directos y el deseo de volver

Después del último show, la madrugada del 24 de octubre estuvo marcada por la emoción en el canal de WhatsApp de la cantante. Aitana escribió a sus seguidores describiendo las tres fechas como "looco" y calificando la energía de la gente como una "locura", asegurando que desde el escenario se notaba cómo el público lo daba todo.

La artista destacó que todo su equipo coincidió en que las tres noches fueron una experiencia extraordinaria y resumió su paso por la ciudad con una frase breve y contundente sobre Argentina. Además, dejó la puerta abierta para un regreso pronto, admitiendo que no puede pasar tanto tiempo sin ver a sus fans. Para cerrar este clima de agradecimiento, acompañó sus palabras con una fotografía de Britney Spears sobre un escenario, vestida de rosa y con los brazos levantados frente a la multitud.

Luego del almuerzo en Palermo, Aitana regresó a su hotel y posteriormente se trasladó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Su itinerario de la gira Cuarto Azul World Tour continúa ahora en México, donde tiene previstas presentaciones en Monterrey, Guadalajara, Querétaro y tres funciones en Ciudad de México.

¿Será que para la próxima ya vuelve con un termo y mate propio?