Daniela Celis entró en pánico por el amigo imaginario de sus hijas: "Es un fantasma"

Espectáculos

Daniela Celis está totalmente alterada con el tema del amigo imaginario de sus hijas, Laia y Aimé. Todo empezó el domingo, cuando la influencer grabó un video bastante inquietante en su casa. Resulta que las nenas le contaron sobre una presencia y Daniela, que al principio pensó que hablaban de algún peluche o juguete, se llevó un susto tremendo cuando le dijeron que el tal amigo estaba justo atrás de la puerta.

En las imágenes que compartió, se ve a Daniela hablando con las chicas de dos años, quienes señalaban una habitación donde no se veía absolutamente nada. Laia aseguró que Yoyi es su amigo, que es bueno y que hasta trajo un regalo para las tres. Aimé también dijo verlo y lo señaló. La reacción de Daniela fue una mezcla de miedo y humor, pidiéndole al ente que mejor se quede en su casa y duerma con su mamá.

El misterio continúa

La influencer esperaba que al día siguiente las nenas se despertaran y se hubieran olvidado del tema, pero nada que ver. Mientras les preparaba el desayuno, escuchó a Laia decir que estaba dibujando a Yoyi. Daniela subió la grabación de esa charla a Instagram y opinó en sus historias que es un fantasma. Además pidió ayuda a su comunidad para que analizaran el dibujo del personaje.

Thiago también se sumó a la investigación

Thiago Medina, el papá de las nenas, no se quedó afuera y trató de sacar información. Contó que cuando están en su casa las chicas no le contestan nada sobre Yoyi, así que decidió sacarlas a dar una vuelta por el barrio para ver si así soltaban prenda. Según explicó el mediático, el paseo funcionó y ahí recién le contestaron todo lo que quería saber.