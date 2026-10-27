La echaron del colegio por ir a cantar a la tele y Abel Pintos la liquidó con una frase

Espectáculos

Imaginate ir a cumplir un sueño y terminar confesando en vivo que te quedaste sin laburo. Eso le pasó a Fabiana Vega, profesora de Matemática, que llegó al escenario de la segunda temporada de Es mi sueño, el certamen conducido por Guido Kaczka en eltrece, para un duelo decisivo.

Todo venía bien hasta que Vega quiso mandarle un saludo a sus alumnos entre risas. Ahí fue donde su compañera de escenario, Ailén Peralta, tiró la bomba y le recordó que a ella también la habían echado.

La profe no se achicó y blanqueó que terminó su suplencia porque estaba faltando para asistir a las grabaciones del programa, y admitió que quedó todo bien igual, sin dramas.

Pero el momento más picante llegó con Abel Pintos, que estaba en el jurado rotativo y no pudo evitar hacer la observación lógica. Con humor, el cantante remarcó la paradoja de la situación: "Pará, vos eras la suplente y además faltaste". Y para cerrar, agregó que ella tenía que suplir al que faltaba y preguntó cómo iba a faltar. El estudio explotó en carcajadas y la propia concursante se tomó la broma con onda.

El resultado del duelo

Más allá del chisme laboral, a Fabiana le fue espectacular en la parte artística. Junto a Ailén Peralta interpretaron "Sin tu amor", la balada de Alejandro Lerner que Sandra Mihanovich grabó en 2003.

La performance convenció a los evaluadores y la dupla se llevó la victoria con 331 puntos, superando los 311 de su rival, Lucas Romero. Gracias a esa diferencia de 20 unidades, Vega selló su pase al palco de las estrellas, que es la siguiente ronda del concurso.

Al final, la profe cambió el aula por la pantalla chica y, aunque se quedó sin el puesto en la escuela, se quedó en carrera en el programa. ¿Quién no faltaría al laburo por salir en la tele?