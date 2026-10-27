El manual del glam: los looks más fuertes de Charo Calamaro

Espectáculos

Charo Calamaro está en modo femme fatale y no tiene miedo de subirle el volumen a sus looks. Con una impronta glam y bastante atrevida, la joven se volvió un centro de atención en cada evento y producción de moda en la que aparece. Además, es imposible no notar que el parecido con su mamá, la actriz Julieta Cardinali, es cada vez más fuerte.

Uno de sus momentos más destacados fue en la cena por la llegada de Dolce Gabbana a Buenos Aires. Ahí eligió un vestido negro al cuerpo, con breteles finos y un escote pronunciado, pero el verdadero toque lo dio la joyería maximalista: un cinto negro y oro con brillantes y cadenas, collares superpuestos con eslabones y dije de cruz, y brazaletes a tono. Para cerrar el conjunto, fue por un pelo suelto revuelto y un maquillaje con un delineador cat eye que gritaba impacto.

Esa misma vibra la llevó a su primera gran producción para la Revista Hola, con estilismo de Victoria Miranda. El look fue un vestido de leopardo de Dolce Gabbana, también al cuerpo y con breteles finos, que combinó con stilettos negros acharolados y un collar con dije de cruz metálica XL.

De las galas a la pasarela

Charo también se sumó a la tendencia del naked dress en una gala con un diseño de alta costura de Javier Saiach. El vestido tenía un escote halter de tul negro translúcido, bordado de flores sobre un corpiño de encaje blanco y falda a juego. El detalle clave fue el cuello alto con bordado artesanal en hilo blanco con patrones de hojas, dejando las tiritas del corpiño a la vista.

Para otra salida nocturna, cambió la transparencia por el brillo con un vestido largo de lentejuelas en azul noche. La prenda tenía un calce ajustado con terminación estilo sirena, breteles anchos, escote recto y la espalda descubierta. En este caso, decidió bajar un cambio con los accesorios, usando solo un collar fino y pulseras delicadas, acompañados de sombras neutras y labios nude.

Pero el maximalismo volvió a pegar fuerte en septiembre, cuando Charo pisó la pasarela de Bafweek de la mano de Saez. Se lució con una chaqueta corta plateada brillante intervenida con parches de animal print negro, que combinó con un pantalón oxford y una musculosa en un tono plateado más oscuro, ambos con el mismo estampado.

Honestamente, nos encanta que se anime a todo y que el animal print sea su religión. ¿Se animarían a usar un look tan cargado o prefieren algo más tranqui?