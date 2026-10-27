Lourdes Sánchez se puso la diez y defendió su romance con Francisco Liotta

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Lourdes Sánchez no se guardó nada y confirmó que está viviendo un nuevo capítulo sentimental junto al empresario Francisco Liotta. En diálogo con el ciclo de streaming Ya fue todo, la artista aseguró que su corazón está muy bien y que, aunque es una relación muy nueva, las cosas van muy bien.

Para la bailarina, este presente es un giro total en su vida. No es para menos: viene de compartir 16 años de pareja con el productor Pablo "Chato" Prada, con quien formó una familia. Sánchez admitió que es un cambio importante, sobre todo porque tiene un nene muy chiquito y todo es nuevo para ella.

Sobre cómo arrancó todo con Liotta, contó que ya se conocían de antes porque tenía vínculo con parte de la familia del empresario. Según ella, el romance se dio en el momento justo y atribuyó este encuentro al Universo y a Dios.

Eso sí, no todo fue color de rosa en el proceso. Lourdes reconoció que el inicio de la relación no se dio de la manera que ella hubiese querido, especialmente por toda la exposición mediática que generó su situación sentimental. Sin embargo, prefirió no entrar en detalles técnicos y sostuvo que todo pasa por algo.

Para cerrar, la artista se plantó y defendió su derecho a buscar la felicidad y volver a enamorarse después de una historia tan larga. Para ella, las personas tienen derecho a ser felices y la vida es muy corta.

Honestamente, después de 16 años, cualquiera tiene derecho a un nuevo aire y a mandarlo todo al carajo para ser feliz. ¿Quién somos nosotros para juzgar el timing del amor?