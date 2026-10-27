La Sole y su plan maestro para no volverse loca con la fama

Espectáculos

La Sole está festejando tres décadas de música con el lanzamiento de su nuevo disco de estudio, Vale la pena. Pero más allá de los hits y los escenarios, hay una decisión que tomó hace tiempo y que no piensa cambiar: seguir viviendo en Arequito, en Santa Fe, el pueblo donde nació el 12 de octubre de 1980.

Para muchos sería rarísimo que una estrella de su nivel elija un pueblo chico antes que una capital, pero para ella es la clave de todo. Soledad explicó que Arequito es su lugar en el mundo y que vivir ahí es la herramienta fundamental para quitarle presión a una carrera artística que define como un "golpe de suerte". Básicamente, el pueblo es su centro de recarga para aguantar el ritmo frenético de los festivales.

¿Cómo es el "método Sole" para sobrevivir al estrellato? La artista aplica una rutina de vida basada en la cercanía y la familia para compensar la exposición pública. Primero, usa el entorno tranquilo de Arequito para recargar energías ("allá cargo las pilas", dijo), lo que le permite soportar el desgaste de hacer treinta festivales en un solo verano. Aunque hoy puede con ese ritmo de alto rendimiento, confesó que no sabe si podrá seguir haciéndolo más adelante.

Segundo, prioriza la crianza de sus hijas de 16 y 13 años en un ambiente conectado con sus raíces. La clave acá es la red de confianza: las chicas crecen rodeadas de sus abuelos y primos. Este esquema le permite a Soledad convivir con sus viejos, y hacer cosas tan cotidianas como ir al colegio de las chicas o disfrutar de la siesta y la sobremesa, algo que asegura que solo es posible porque vive en un pueblo.

Al final, parece que el secreto para no quemarse en la industria es tener un refugio donde seas simplemente vos y no la estrella del folklore.