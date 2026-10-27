Nito Mestre se puso sentimental con el cumple 75 de Charly García

Espectáculos

Charly García cumplió 75 años el 23 de octubre y, como era de esperarse, las redes explotaron con homenajes para el padre del rock argentino. Pero entre tantos saludos, hubo uno que nos pegó distinto: el de Nito Mestre.

El cantante, que compartió la gloria en Sui Generis, decidió subir a Instagram una foto donde se los ve a los dos sentados, relajados y con una sonrisa que dice todo. En la imagen, Nito tira un pulgar arriba mientras que Charly posa con su look clásico: gorra, anteojos y campera oscura. Un flash total de complicidad.

Lo que realmente nos emocionó fue el texto. Nito no se guardó nada y puso el foco en esos más de 60 años de amistad que los mantienen unidos desde mucho antes de que el mundo supiera quiénes eran.

“Amigo querido, no estoy para darte este sentido abrazo que te darían x mi pero quiero que sepas que 60 años de amistad no pasan inadvertidos. Gracias !! Todo el resto, ya lo sabes”, escribió Nito en su cuenta oficial.

Con pocas palabras, el artista dejó en evidencia el vínculo que mantiene con García. La publicación fue una muestra de cariño y complicidad entre dos músicos que marcaron para siempre la historia de la música nacional.

¿Hay algo más lindo que una amistad que sobrevive al tiempo y a la fama?