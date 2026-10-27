Susana Giménez estrenó bici en La Mary y puso los puntos sobre Wanda Nara

Espectáculos

Susana Giménez decidió romper la tranquilidad de su refugio en Punta del Este con un nuevo juguete. La conductora sorprendió a sus seguidores en Instagram al mostrarse estrenando una bicicleta en el patio de su propiedad, La Mary, mientras disfrutaba de un paseo acompañada por sus perros.

La publicación, que ya superó los 60 mil likes, incluyó un video donde se la ve recorriendo distintos sectores de la casa. Fiel a su estilo, Susana acompañó el clip con una frase que dejó a todos muertos de risa: “¡Me compré una bici! ¡Hay que hacer ejercicios, hay que cuidar la flauta porque la serenata es larga!”.

El video muestra que el camino no fue tan simple como parecía. Mientras pasaba por la zona de la piscina, la diva se animó a probar las funciones del vehículo, aunque admitió que algunas partes del recorrido le resultaban complicadas. “En el paso me cuesta más… Pero pasa que tiene cambios y acelerador”, comentó entre risas antes de seguir con su aventura sobre dos ruedas. Sus fans no tardaron en inundar la publicación de cariño, destacando su energía y su sentido del humor.

El ida y vuelta con Wanda Nara

Pero no todo fue pedalear y pasear con los perros. En el marco de una cena de gala donde se juntaron varias figuras del espectáculo, Susana tuvo un encuentro con los micrófonos de Intrusos y se puso firme ante una pregunta picante. El cronista Alejandro Castelo le consultó sobre los rumores que circulan en las redes sociales, donde algunos comparan su trayectoria con la de Wanda Nara, sugiriendo que la conductora de MasterChef Celebrity habría logrado más cosas que ella a la misma edad.

La reacción de la diva fue inmediata: soltó una carcajada y respondió con una ironía letal. “Jajaja. Me da gracia. Mi amor: hice 35 películas, 10 obras de teatro...”, disparó, dejando en claro que para ella no hay punto de comparación entre sus hitos artísticos y la carrera de Wanda. Durante esa charla, también hubo un momento tierno cuando se abrazó con Lorna, una de sus admiradoras más fieles.

Boda real y proyectos en pantalla

Además del picante con Wanda, Susana se refirió a la posibilidad de asistir al casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, previsto para diciembre, y dijo que supone que irá porque la ama.

Por último, surgió el tema de su propia vida llevada al cine o la televisión, especialmente después del ruido que hizo la serie sobre Moria Casán. Al respecto, la conductora bajó las expectativas y aclaró que el proyecto todavía no tiene un camino avanzado. Según explicó, el desarrollo de la producción aún no llegó a un punto determinante, remarcando que todavía falta y que, por el momento, no hay ninguna actriz elegida para interpretarla.

Susana Giménez es una actriz, presentadora de televisión, exvedete y empresaria, reconocida como una de las personalidades más importantes de la televisión sudamericana.