Luis Ventura y Fabiana Liuzzi: modo novios activado

Espectáculos

Luis Ventura y Fabiana Liuzzi dejaron de lado la discreción y se mostraron súper enamorados el sábado en el Rüt Haus. La pareja asistió al casamiento de la vedette Andrea Ghidone y Pablo Otero, donde no faltaron las caricias, las risas y las miradas cómplices.

Fabiana, que es la actriz y compañera de Luis, subió a sus redes sociales imágenes íntimas de la velada y un video bailando durante el show de Carlos Vives. Lo más destacable es que Ventura hizo el esfuerzo de ir a pesar de estar agotado después de los premios Martín Fierro de Radio.

Aunque la semana pasada también fueron juntos al casamiento de Santiago Cúneo y Ximena Rijel, este evento marcó un antes y un después. Después de casi 14 años y de compartir a su hijo Antonio, nacido en abril de 2014, finalmente se animaron a disfrutar de su amor sin tapujos y a presentarse como novios ante todo el mundo.

Al fin se animaron a dar el paso, ¿no?