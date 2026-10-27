Carmen Barbieri vuelve al trabajo después de una semana crítica de salud

Espectáculos

Federico Bal confirmó que Carmen Barbieri vuelve a trabajar este lunes 26 de octubre. El actor actualizó el estado de salud de la conductora y aseguró que ya se encuentra bien, afirmando con alivio que "hoy vuelve a la vida". Según precisó Bal, se trató de una semana dura marcada por una gripe, pero que ya fue superada. Ante la consulta sobre si su madre necesitaba extender el reposo, el hijo fue contundente al asegurar que retomaba sus labores inmediatamente.

Carmen Barbieri es una actriz, bailarina, comediante, directora de teatro, conductora y productora argentina, reconocida además por ser la primera ganadora del Bailando 2006.

El detalle del cuadro médico

La conductora estuvo alejada de su rutina durante la última semana debido a un cuadro que ella misma describió como complejo. Durante este tiempo, Barbieri permaneció en su casa siguiendo indicaciones médicas, lo que le impidió estar al frente de su programa Con Carmen, emitido por El nueve. Mientras ella no estuvo, la periodista Romina Lachmann fue quien ocupó su lugar en el ciclo.

El domingo, en una comunicación telefónica, Barbieri relató que atravesó jornadas muy difíciles. Contó que estuvo en la cama desde el domingo anterior y que los médicos incluso consideraron la posibilidad de internarla el lunes siguiente. La artista explicó que sufrió un cuadro de gripe y broncoespasmo, sumado a otros problemas de salud que se manifestaron simultáneamente, describiendo la situación con un "todo junto me agarró".

Uno de los síntomas más preocupantes fue la fiebre, que llegó a alcanzar los 40 °C. Esta situación la obligó a cancelar absolutamente toda su agenda laboral y a concentrarse únicamente en la recuperación en su domicilio, bajo un régimen de reposo absoluto.

La recuperación y el miedo a la internación

Hacia el final de la semana, Barbieri pudo llevar tranquilidad al informar que los síntomas más intensos habían empezado a ceder. Detalló que logró pasar un día sin presentar fiebre, dolores corporales, transpiración, mareos ni escupir sangre. El único síntoma que persistía en ese momento era un leve dolor de cabeza.

Los médicos evaluaron su escenario y decidieron que continuara la recuperación en su hogar con controles constantes. Esta decisión tuvo un motivo clave: el riesgo de contraer otro virus si ingresaba a un centro de salud. Barbieri manifestó que los profesionales tenían miedo de que agarrara otra infección, lo que podría haber derivado en una internación prolongada, tal como le sucedió en una experiencia anterior donde quedó internada durante dos meses.

Este antecedente influyó directamente en la cautela con la que abordó el cuadro actual. Los médicos priorizaron que la recuperación fuera externa para reducir la exposición a contagios, especialmente dadas las dificultades que presentó en los bronquios y en todo el aparato respiratorio. Finalmente, el mensaje optimista de Federico Bal el lunes 26 de octubre cerró este ciclo de malestar, confirmando el regreso de la conductora a la pantalla.