Tregua total: Chato Prada y Lourdes Sánchez se mostraron juntos por primera vez

Espectáculos

Chato Prada rompió el hielo y compartió imágenes del cumpleaños número 10 de su hijo Valentín. La sorpresa fue total porque el productor apareció junto a Lourdes Sánchez, marcando la primera foto pública de los dos desde que se conoció su separación.

El festejo fue al aire libre, con temática de fútbol y estuvo lleno de familiares y amigos. Chato subió un reel a Instagram con los mejores momentos y le dedicó un mensaje dulce al nene: “Feliz cumple Valen. Te amamos, 10”. En las imágenes se ve a Valentín con la camiseta de la Selección argentina y una torta futbolera.

Como era de esperarse, el posteo explotó. Los seguidores no tardaron en comentar el vínculo familiar tras la ruptura, y algunos usuarios destacaron la faceta de Chato como padre.

Por su parte, Lourdes Sánchez también subió contenido del cumple de Valentín a sus historias, pero eligió no publicar ninguna foto con su expareja, enfocándose solo en la celebración del chico.

Rumores y presente sentimental

El encuentro ocurre en medio de varios chimentos. Según Fernanda Iglesias, después de que Lourdes blanqueara su relación con Francisco Liotta Hernández, el Chato estaría saliendo con Agostina Navarrete, una joven de 26 años.

Sin embargo, el productor desmintió todo. En un mensaje de WhatsApp, aseguró que no sale con nadie y que tampoco tiene ganas. Sobre cómo se siente después de que su ex anunciara que está de novia con el empresario, fue corto y contundente: “Estoy bien”.

En cuanto a lo laboral, el amigo de Marcelo Tinelli confirmó que está muy enfocado en su trabajo y que tiene muchos proyectos.

Honestamente, después de 16 años juntos, ver que pueden compartir el cumple del hijo sin que salten chispas es un golazo.