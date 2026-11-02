Arteba celebró sus 35 años con una preapertura ATR en La Rural

Espectáculos

Arteba arrancó los festejos por sus 35 años con una jornada de preapertura en La Rural que fue el punto de encuentro total. Para la ocasión, se juntaron más de 400 artistas y 69 galerías, rodeados de referentes de la moda, el espectáculo y las artes visuales que fueron a chusmear lo último de la temporada.

La feria se armó en un circuito de 11.000 metros cuadrados, patrocinado por Santander, donde conviven desde los nombres más consagrados hasta los que recién están empezando. El espacio se dividió en tres sectores clave para que no te pierdas nada.

En la Sección Principal estuvieron las galerías con más trayectoria, mezclando maestros modernos con artistas contemporáneos ya reconocidos. Para los que buscan algo más disruptivo, estuvo Utopia, el sector dedicado a lenguajes jóvenes y producciones experimentales, que además tuvo una activación especial del festival Lollapalooza.

Por otro lado, Mercedes-Benz impulsó la Zona de Diálogo Internacional, un área pensada para conectar la producción argentina con los circuitos globales y el debate crítico.

Pero el evento no fue solo mirar cuadros en un stand. La experiencia incluyó intervenciones en el lugar, entrega de premios, charlas teóricas y una propuesta gastronómica para aguantar el ritmo en el predio. También hubo activaciones de marcas aliadas que sumaron tecnología, sostenibilidad y diseño al circuito.

La feria estuvo abierta al público general desde el 30 de octubre hasta el 1 de noviembre de 2026.

Honestamente, que Lollapalooza se meta en una feria de arte es el crossover que no sabíamos que necesitábamos pero que cierra perfecto con la onda de la ciudad. ¿Ustedes fueron a ver qué onda o se quedaron con las ganas?