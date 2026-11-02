Sabrina Rojas y el drama del amor virtual: cuando la realidad no banca el hype

Espectáculos

A todas nos pasó o conocemos a alguien que pasó: esa intensidad eléctrica por chat que te hace sentir que encontraste al indicado, para que después el encuentro real sea un bajón total. Sabrina Rojas lo vivió en carne propia y abrió su corazón sobre una decepción amorosa que fue, literalmente, un espejismo digital.

La historia empezó en Buenos Aires. Sabrina conoció a un hombre una noche y, apenas se dieron un beso, el destino los separó: él se fue a España por tres meses y ella viajó diez días a Estados Unidos. Ahí empezó el juego de la distancia, que en lugar de enfriar las cosas, terminó de encender la chispa.

El método del enamoramiento virtual

Para entender cómo se llega a ese estado de "maripositas" sin verse, Sabrina detalló la dinámica que mantuvieron durante esos tres meses. No fue un simple intercambio de mensajes, sino una conexión total y constante que funcionó así:

Primero, establecieron una rutina de comunicación diaria. Empezaron a escribirse todos los días y a saltar a las llamadas y videollamadas en tres momentos clave: a la mañana, a la tarde y a la noche.

Después, la intensidad subió de nivel. El hombre buscaba acompañarla incluso en sus horas de trabajo. Sabrina contó que él le preguntaba si ya se estaba yendo del programa y que ella lo ponía en el auto mientras manejaba. Fue un ciclo de presencia virtual absoluta durante tres meses.

El choque con la realidad

El problema de construir un vínculo así es que uno proyecta una imagen del otro que no siempre coincide con la persona real. Cuando finalmente se volvieron a ver, el hechizo se rompió rápido. Estuvieron juntos solo dos o tres días y, según las palabras de Sabrina, todo se desvaneció.

La convivencia corta fue la prueba final. La conductora se dio cuenta de que no vibraban igual en persona y que le gustaba mucho más la versión virtual del hombre que la versión física. Básicamente, hubo cosas en la realidad que "le bajaron" el entusiasmo.

El debate sobre la edad y la hipocresía

Este relato surgió en medio de versiones que la vinculaban con un futbolista de 19 años (aunque aclaró que no era Franco Mastantuono). Aprovechando el tema, Sabrina saltó con una crítica muy válida sobre el doble estándar que existe cuando una mujer sale con alguien mucho más joven.

Sostuvo que hay una hipocresía humana enorme, ya que si el hombre es el mayor, nadie dice nada. Puso como ejemplo a su exmarido, Luciano Castro, y su relación con Flor Vigna, donde la diferencia de edad de casi dos décadas no fue un escándalo ni un tema recurrente en las notas.

Sabrina aseguró que, si ella se pusiera de novia con un chico veinte años menor, habría una nota en cada portal sobre eso. También mencionó que actrices como Viviana Saccone siguen recibiendo preguntas por sus parejas jóvenes, mientras que un hombre que sale con una chica de veinte no es noticia.

La moraleja es clara: el amor virtual es un juego peligroso y el juicio social sigue siendo muy desigual según quién sea el más grande de la pareja. ¿Quién no terminó decepcionado después de un match perfecto en Instagram?