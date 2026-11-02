El drama del corset: Sofía Gonet y el precio del glamour en los Premios Ídolo

Espectáculos

El glamour de las alfombras rojas tiene un lado B que no siempre se ve en las fotos de Instagram, y Sofía Gonet, más conocida como La Reini, lo dejó clarísimo. Durante la gala de los Premios Ídolo 2026, la influencer eligió un look que no pasó desapercibido, pero que terminó siendo una experiencia incómoda.

El problema fue el vestido: una prenda tan ajustada y con un corset tan rígido que le impidió realizar cualquier movimiento brusco durante todo el evento.

Después de la fiesta, la propia Sofía se encargó de mostrar la cruda realidad detrás del maquillaje y las luces. A través de un video en sus redes sociales, documentó el proceso de desarmado del vestido, mostrando las marcas que la prenda le dejó en la piel. Con la frase Todo sea por servir, la influencer compartió las consecuencias físicas de haber usado ese corset tan extremo para hacer la cobertura de la ceremonia.

El look generó opiniones en las redes sociales: algunas buenas y otras no tanto. Sofía habló sobre esto en el streaming Popstars. Según la conductora, las críticas que recibió por su outfit eran en realidad ataques hacia su cuerpo y hacia cómo le queda la ropa, y no simplemente una opinión sobre la moda. A pesar de todo el ruido, aseguró que a ella realmente le gusta lo que se pone y que se animó incluso a hacer un cambio de look en vivo.

Todo este revuelo ocurrió en el marco de los Premios Ídolo 2026, que se llevaron a cabo el miércoles 28 de octubre en la Usina del Arte, en la Ciudad de Buenos Aires. Fue la noche donde el mundo digital argentino se reunió para premiar a los creadores de contenido, streamers y figuras del espectáculo que más se destacaron en el año. Sofía Gonet no solo fue protagonista por su vestido, sino que también tuvo la responsabilidad de conducir el evento junto a Grego Rossello, con una transmisión en vivo a cargo de Streams Telefe.

Para los que se preguntan cómo se llega a ganar uno de estos premios, el sistema tiene sus pasos. Primero, el público participó activamente durante la etapa de postulaciones para definir quiénes serían los nominados. Una vez armada la lista, entró en juego un jurado compuesto por profesionales del marketing y de la industria digital, quienes votaron a los ganadores finales de cada categoría.

El galardón, creado originalmente por la influencer española Dulceida (Aida Domènech Pascual), busca reconocer el impacto de los creadores digitales. En esta edición, el gran ganador fue Davo Xeneize, que se llevó los premios a Ídolo del Año y Streamer más viral. Otros nombres que festejaron fueron Marta Fort, como Ídolo Revelación, y Nico Occhiato, quien ganó en la categoría Ídolo Celebrity.

La lista de ganadores fue extensa y abarcó rubros muy variados. En humor y entretenimiento ganó Valen Rizzuti, mientras que en podcast se impuso La Fórmula Podcast. En la categoría de emprendimiento ganó Yerba Cósmico y en actualidad Lara López Calvo. El rubro de gastronomía fue para Tefi Russo y el de viajes para Martina Saravia. Cande Copello se quedó con el de beauty y Sofi Martinez con el de Ídolo Futbolera.

También hubo premios para Almendra Veiga en cultura, tecnología y redes, y nuevamente para Valen Rizzuti como Ídolo Notero. Agustin Franzoni ganó en contenido creativo y Gero Arias en deportes. Delfina Ferro se llevó el de lifestyle e Iñaki Zugasti el de Ídolo Automotor. En el área de salud ganó Fiorella Vitelli y en música Ángela Torres. Zaira Nara se impuso en moda y Angie Velasco como YouTuber.

La canción más viral fue "A quién le importa", de Luckra y Thalia. En la categoría de streamer ganó Lautaro Del Campo, mientras que las reseñas gastronómicas fueron para La chica del brunch. Valeria Rivas fue elegida como Ídolo Emergente por votación del público y Evitta Luna ganó como Tik Toker. Finalmente, Luzu TV se llevó la Mejor Comunidad, también por voto popular.