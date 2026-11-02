Guía de estrenos de noviembre 2026: qué ver en las plataformas de streaming

Espectáculos

Noviembre se presenta como el mes de la expansión de contenidos, dejando atrás la temática de miedo de octubre para abrir el abanico a géneros mucho más diversos. La tendencia clara es el regreso de producciones que ya tienen su público, pero también hay lugar para apuestas nuevas que prometen romperla.

En HBO Max, la gran apuesta es la cuarta temporada de The Gilded Age. Esta serie de época, creada por Julian Fellowes, nos lleva nuevamente a la exclusiva clase alta de Nueva York a finales del siglo XIX, con Carrie Coon liderando el elenco. También llega la temporada 2 de City Of God: The Fight Rages On. Esta serie brasileña se inspira en la película Cidade de Deus de 2002 y recupera al personaje de Buscapé, interpretado otra vez por Alexandre Rodrigues, para mostrar el impacto de la Policía y los narcotraficantes en la barriada veinte años después de los hechos originales. Además, la plataforma va a destacar un catálogo de clásicos navideños con títulos como A Christmas Story, National Lampoon’s Christmas Vacation, The Polar Express y Meet Me in St. Louis.

Por el lado de Netflix, la variedad es la clave. Vuelve The Hunting Wives con su segunda temporada, una serie que pasó de tener un concepto camp tipo telenovela a convertirse en un fenómeno de internet, llegando incluso a generar parodias en Saturday Night Live y análisis en USA Today. También regresa la serie británica Black Doves en su segunda entrega, donde Keira Knightley y Ben Whishaw se meten en el mundo del espionaje y el crimen en Londres.

Entre las novedades totales de Netflix, destaca Heartland, una serie de suspenso protagonizada por Jessica Chastain y ambientada en Nashville, la capital de la música country. También llega The Altruists, una miniserie basada en uno de los fraudes financieros más grandes de Estados Unidos. Para los que buscan algo más delirante, está The Body, que cuenta la historia de alumnas problemáticas de una escuela católica que empiezan a tener visiones proféticas después de que una iniciación del equipo de baile sale mal, provocando histeria colectiva en el pueblo. El catálogo se completa con la comedia North of North, sobre una madre Inuit en el Ártico, y la película The Mosquito Bowl, que sigue a cuatro estrellas del fútbol americano universitario que se enlistan en la Infantería de Marina durante la Segunda Guerra Mundial.

Disney+ apuesta por la fantasía y el drama. Percy Jackson and the Olympians llega con su tercera temporada, adaptando el libro The Titan’s Curse de Rick Riordan. Por otro lado, All’s Fair regresa con su segunda temporada. Aunque no tuvo las mejores críticas en su debut, con un 65% de aprobación en Rotten Tomatoes, la serie creada por Ryan Murphy sigue adelante con su historia de un bufete de abogadas en Los Ángeles, liderada por Kim Kardashian, Glenn Close, Naomi Watts y Sarah Paulson.

Prime Video tiene el estreno más caro: The Lord of the Rings: The Rings of Power. En esta tercera temporada es fundamental ver cómo Sauron, interpretado por Charlie Vickers, forja el Anillo Único. El tráiler ya adelantó que vamos a ver a los Nazgul, los Espectros del Anillo que sirven a Sauron, y a Celeborn, interpretado por Jamie Campbell Bower, quien será el esposo de la elfa Galadriel, interpretada por Morfydd Clark.

Además, Prime Video lanza la miniserie de ciencia ficción Blade Runner 2099, que expande el universo de las películas de 1982 y 2017. En esta versión, los replicantes controlan la sociedad en una Los Ángeles futurista, donde Michelle Yeoh interpreta a una policía replicante que trabaja con otra agente, Hunter Schafer, quien en realidad es una humana fingiendo ser un humanoide. Para cerrar, llega la película Madden, dirigida por David O. Russell, donde Nicolas Cage hace del coach de los Raiders de Oakland, John Madden, acompañado por Christian Bale como Al Davis.

Finalmente, Apple TV llega con el impulso de sus premios Emmy de 2026, donde fue la plataforma más premiada con 28 estatuillas, incluyendo la de mejor serie de comedia para Widow’s Bay.