Emanuel Ortega publicó un paisaje tras las fotos de Julieta Prandi en Brasil

Espectáculos

Emanuel Ortega sorprendió a sus seguidores con una publicación en sus historias de Instagram. El cantante compartió una foto de un paisaje soleado, con palmeras, flores y una música tranqui, que muchos interpretaron como un reflejo de su presente tras la ruptura con Julieta Prandi.

Lo curioso es que este posteo llegó justo después de que la modelo publicara varias fotos de un viaje a Brasil junto a su amigo Sebastián Waizer. En esas imágenes, Prandi se veía sonriente y relajada, aunque decidió deshabilitar los comentarios para evitar que la gente empezara a especular o a armar debate en su perfil.

La ruptura cayó como una bomba, sobre todo porque se separaron a menos de un mes de haberse casado. En una charla con Fernanda Iglesias, Julieta dejó en claro que no tiene ninguna intención de volver con el hijo de Palito Ortega. Según ella, Emanuel es una persona que necesita estar seduciendo y revalidándose todo el tiempo sin importar a quién lastime. Prandi confesó sentirse humillada y aseguró que lo único que quiere ahora es alejarse para sanar y no negociar su paz mental.

Por su parte, Emanuel Ortega se mostró harto de que su vida privada sea el centro de atención. A través de un descargo, pidió que paren las especulaciones y las versiones que calificó como erróneas e hirientes. Si bien confirmó que el vínculo de pareja terminó, admitió que las formas no fueron las que él hubiera elegido y que le toca aceptar las decisiones ajenas.