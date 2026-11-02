Anita García Moritán y Sarah Burlando la rompieron con sus looks de Halloween

Espectáculos

Anita García Moritán y Sarah Burlando festejaron Halloween con una tarde llena de música, juegos y el clásico "dulce o truco" por el barrio. Las hijas de Pampita y Barby Franco compartieron los momentos más divertidos en las redes sociales, pero lo que realmente captó todas las miradas fueron sus elecciones de vestuario.

Sarah se animó con un look inspirado en el payaso de IT. Eligió un vestido blanco con falda amplia y mangas abullonadas que tenía pompones en el frente y detalles en rojo. Para cerrar el outfit, sumó medias blancas y una canasta naranja con forma de calabaza para ir guardando todos los dulces.

Por otro lado, Anita fue por una onda más clásica de la Noche de Brujas. Se puso un conjunto negro de mangas largas con una falda de tul del mismo color y completó el look con una vincha. También llevó su propio recipiente para juntar las golosinas.

La verdad que Anita ya tiene experiencia en esto. El año pasado sorprendió con un disfraz de princesa súper romántico y también se transformó en Merlina para salir a repartir dulces junto a su mamá, que se sumó a la temática con un estilo inspirado en la familia Addams.

El festejo no estuvo completo sin música. Según se vio en las publicaciones, las chicas bailaron canciones de Panam. De hecho, la cantante compartió videos del año pasado donde Sarah hacía coreografías junto a Matilda Salazar, la hija de Luciana Salazar, y Moorea, la pequeña de Floppy Tesouro.