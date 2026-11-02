Mirtha Legrand volvió a salir: el look rosa y el festejo de Halloween para su hija Marcela

Espectáculos

Mirtha Legrand volvió a dejarse ver en público el sábado 31 de octubre. La conductora, que ya tiene 99 años, asistió al festejo del cumpleaños de su hija, Marcela Tinayre, en su casa de Barrio Parque. Para esta primera salida desde que recibió el alta médica el 6 de octubre, la diva eligió un diseño de Cosano estampado en rosa, que es su color preferido. Llegó en auto, muy sonriente y acompañada por su nuevo chofer, donde fue recibida con mucho afecto por quienes la esperaban en la entrada de la residencia.

Mirtha Legrand es una actriz y conductora de televisión, una de las figuras más conocidas y con la trayectoria más larga del país, siendo una de las últimas sobrevivientes de la Era de Oro del cine argentino.

Una fiesta íntima y temática

La celebración tuvo una temática de Halloween y el entorno fue una decoración de villa mediterránea en el jardín. Para organizar a los invitados, se armaron varias mesas: Mirtha se ubicó en una mesa para seis personas, donde compartió el momento con su nieta Juana, Teté Coustarot y su amiga Amalia Idoyaga Molina. En total, hubo otras cinco mesas en el jardín y, a medida que pasaba la fiesta, cada miembro de la familia se encargó de encabezar una de ellas.

El evento fue un círculo muy cerrado, compuesto por familia, amigos íntimos y gente del mundo empresarial. Entre los presentes estuvo Juana Viale, quien se encargó de reemplazar a Mirtha en la conducción de su programa durante el tiempo que estuvo internada, y también Ignacio Viale del Carril, ex marido de Marcela y padre de sus hijos. A la reunión asistieron además el médico Mauricio D’Alessandro con su esposa, la doctora Gallego, el empresario Martín Cabrales junto a Dora Sánchez y Alejandro Veroutis.

Más tarde se sumaron al festejo Nacho Viale, hijo de Marcela y nieto de Mirtha, la sobrina nieta Connie Solari, Dani Mañas y Ámbar de Benedictis, bisnieta de la diva, que llamó la atención por su nuevo look. Luego del menú y la torta, Marcela encabezó el brindis con unas palabras sobre la importancia de celebrar la vida. En ese momento, lanzó el anuncio de que la próxima reunión familiar completa será el 23 de febrero de 2027, día en que la Chiqui cumple 100 años.

Los detalles de la internación

Este regreso a la vida social ocurre después de que Mirtha ingresara al Sanatorio Mater Dei a mediados de septiembre. Permaneció internada durante 18 días debido a una neumonía bacteriana, un cuadro que fue calificado como grave por quienes siguieron su evolución y que generó una fuerte preocupación tanto en el público como en el ambiente artístico. Durante gran parte de su estadía en la clínica, la conductora estuvo bajo un control médico estricto y tuvo el acceso de visitas restringido.

Aunque el alta médica llegó el 6 de octubre, la recuperación siguió en su casa con un régimen de reposo y seguimiento de profesionales. Durante ese tiempo, la diva se mantuvo totalmente alejada de la exposición pública, sin dar declaraciones ni hacer apariciones. Su primer acercamiento con la gente fue el 19 de octubre, cuando subió a Instagram una foto en familia por el Día de la Madre con el mensaje: “¡Feliz día de la madre! Muy feliz con mi familia”. En esa imagen aparecía con una boina beige y una sonrisa.

Sobre este proceso, Carlos Rottemberg, amigo histórico de la conductora y productor teatral, confirmó que ella se encontraba bien, aunque reveló que la diva le confesó: “Esta vez la pasé mal”. Cuando se le preguntó sobre un posible regreso a la televisión, Rottemberg se mostró cauto al decir “Eso se verá” y recordó que el contrato del programa vence próximamente.

Camino al centenario

La aparición en el cumple de Tinayre sucede justo cuando Mirtha está a menos de cuatro meses de llegar a los 100 años. El festejo oficial será el 23 de febrero de 2027. Sobre este evento, Juana Viale ya tiró una pista entre risas: adelantó que las celebraciones podrían trasladarse hasta el estadio Mario Alberto Kempes en la ciudad de Córdoba.

Sinceramente, que Mirtha haya vuelto a salir ya es un evento en sí mismo. El look rosa es un clásico que no falla y que le queda diez puntos. Ahora solo queda esperar si el regreso a la tele se concreta o si se toma un descanso antes del siglo. ¿Se imaginan el despliegue que sería un festejo de 100 años en un estadio de Córdoba?