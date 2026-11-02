MDZ Radio fue por el Martín Fierro Federal: los nominados y que se dijo

Espectáculos

La gala de los Premios Martín Fierro Federal, que premian las producciones radiales y televisivas del interior del país de la temporada 2025, estaba prevista para el sábado a las 21 en la Caja de los Trebejos del Hotel Internacional de Potrero de los Funes, San Luis.

Estos premios distinguen un espectro variado de contenidos, desde ciclos periodísticos y de actualidad hasta propuestas culturales, infantiles, de ficción y de servicios de distintas provincias.

Los candidatos de MDZ Radio

MDZ Radio tiene dos programas nominados en esta edición. Por un lado, After office compite en la categoría Periodístico, mientras que Sin trámite está en carrera en el apartado de Servicios.

Eduardo Ripari, conductor de After office, destacó que el reconocimiento al trabajo es gratificante, especialmente cuando se trata de una distinción colectiva al programa. Definió a su ciclo como un producto histórico de la radio donde la información es prioritaria y es la compañía para el momento de regreso a casa. Para Ripari, recibir este mimo en tiempos de multiplataformas distingue la importancia de las ideas y la palabra.

Por su parte, Laura Fiochetta, integrante del programa que viajó a San Luis en representación del equipo, confesó que la nominación fue una sorpresa linda. Mencionó que Ripari, quien es la figura del programa, se encuentra de licencia por un problema de salud que tuvo en mayo, aunque resaltó que él es quien siempre le puso el cuerpo y las ideas al proyecto. Fiochetta afirmó que, independientemente de si se traen o no la estatuilla, el Martín Fierro implica un reconocimiento.

El enfoque de Sin trámite

El otro programa nominado fue Sin trámite, que durante 2025 se emitió de lunes a viernes de 17 a 18 con información sobre el universo de ANSES. Su conductor, Babi Tirapu, comparó la nominación con la cereza del postre y manifestó que van con fe.

Tirapu explicó que no tomó la candidatura solo como un reconocimiento personal, sino como una forma de darle visibilidad a un servicio necesario para una comunidad que requiere datos certeros y que suele ser víctima de estafas o noticias falsas. Remarcó que desde la radio pudieron aportar un granito de arena y destacó que no hay mucho contenido de este tipo.

Cambios en la transmisión y conducción

La entrega de galardones se podrá seguir en vivo por Crónica, luego de que se bajaran las negociaciones con América TV. Debido al cambio de señal, la conducción también se modificó: inicialmente iban a estar Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli, pero finalmente quedaron a cargo Coki Ramírez y Diego Pérez.