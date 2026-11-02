Se pasó con la especia: Pablo Migliore se pasó con la nuez moscada en MasterChef

Espectáculos

Pablo Migliore es una de las figuras más divertidas de MasterChef a estar muy complicado con la eliminación. En una emisión reciente, el exarquero tuvo una de sus peores actuaciones en el programa y ahora corre el riesgo de quedar fuera del show.

El problema surgió cuando Migliore preparó una milanesa de entraña frita y terminada al horno, acompañada de puré de papa y boniato, salsa criolla y salsa de tomate. El plato no cayó nada bien entre los jueces, quienes fueron tajantes con las críticas debido a un error técnico que terminó en polémica.

Germán Martitegui fue uno de los jurados que opinó. "No me siento bien. Tiene mucha nuez moscada esto. Es peligrosa tanta nuez moscada", sentenció el jurado tras probar la receta. Al parecer, el participante usó una cantidad excesiva de la especia, algo que en el mundo culinario es totalmente desaconsejable.

Para dejar en claro la gravedad del asunto, Maru Botana enumeró las consecuencias que puede provocar el exceso de nuez moscada: "Alucinaciones, confusión, desorientación, euforia, ansiedad, taquicardia y somnolencia intensa".

Después de este episodio, Migliore tendrá que ajustar varios detalles en su cocina si quiere sobrevivir en el formato. El exdeportista había sido una de las sorpresas de esta edición al ser confirmado en la lista final de la producción, pero ahora su continuidad depende de lo que pase en las próximas jornadas de eliminación.