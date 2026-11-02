Ojos bien cerrados vuelve a ser furor en Netflix y desmienten el mito de las escenas perdidas

Espectáculos

Ojos bien cerrados, la última película que dirigió Stanley Kubrick, volvió a pisar fuerte en el streaming. La cinta de 1999, que mezcla erotismo, celos y misterio, se convirtió en furor en el catálogo de Netflix Argentina. Para quienes no tengan la cuenta, también se puede ver en HBO Max o comprarla digitalmente en Prime Video y Apple TV.

La historia nos mete en los zapatos del doctor Bill Harford, interpretado por Tom Cruise. Todo empieza cuando el médico escucha las confesiones de su esposa, Nicole Kidman, y termina metiéndose en una travesía nocturna llena de tentaciones y encuentros bastante enigmáticos. El ritmo es pausado, pero logra que te cuestiones la intimidad a través del suspenso psicológico.

El misterio de los 20 minutos

Como toda obra de culto, esta película tiene sus leyendas urbanas. Durante décadas se dijo que existía una versión con 20 minutos más que fueron eliminados después de que Kubrick muriera. Sin embargo, Vivian Kubrick, la hija del director, salió a desmentirlo todo a través de su cuenta de X.

Según Vivian, nunca escuchó hablar de esos fragmentos perdidos ni vio evidencia alguna de que existieran. Para cerrar el debate, explicó que el material original de los descartes fue incinerado para que nadie editara la película fuera de la voluntad de su padre.

La hija del cineasta también recordó que en 1999 no existía el archivo digital masivo que usamos ahora y que su padre priorizaba la coherencia del relato por sobre cualquier escena filmada. El único cambio técnico que se reconoce fue el uso de efectos por computadora en una secuencia específica para ajustar la clasificación de edad.

Al final, la película sigue vigente porque sabe incomodar y muestra la distancia real entre las fantasías y las decisiones que tomamos en la vida. Honestamente, que alguien haya decidido quemar el material para que nadie toque su obra es el gesto más Kubrick de la historia.