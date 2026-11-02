Barritas caseras con tres ingredientes: el snack saludable que es un golazo

Estilo de vida

Hacerse sus propias barritas en casa es la solución definitiva para los que buscan un snack rápido y saludable durante el día. Lo mejor de todo es que solo lleva tres ingredientes, no requiere azúcar ni procesos complicados y se puede adaptar según lo que uno tenga en casa.

Estas barritas son la opción perfecta para quienes necesitan un desayuno práctico, un refuerzo antes o después de entrenar, o simplemente tienen ganas de algo dulce pero sin culpas. La clave está en que lo saludable no tiene por qué ser aburrido ni una complicación.

Para los que quieren darle un toque más personal, se puede sumar canela o un poco de vainilla para intensificar el sabor. Si el objetivo es que queden más dulces, el truco es elegir bananas que estén muy maduras, ya que aportan dulzor natural sin necesidad de agregar azúcar. También existe la posibilidad de sumar trozos de chocolate negro para los que buscan ese contraste.

En cuanto a la conservación, se pueden guardar en la heladera entre cuatro y cinco días, o bien congelarlas si se quiere que duren más tiempo.