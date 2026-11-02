Duelo bahiense: Rada y Manu Ginóbili compitieron por ver quién sabe más de su ciudad

Espectáculos

Agustín Aristarán, más conocido como Rada, siempre presume sus raíces en Bahía Blanca. Por eso, la producción de 'Otro Día perdido' decidió poner a prueba su memoria y lo hizo competir contra Manu Ginóbili, otro hijo ilustre de la ciudad.

El desafío consistió en un mano a mano con preguntas sobre las calles, la gastronomía y hasta las plagas que afectan a la urbe. Al principio, parecía que Rada se llevaba la victoria por paliza, ya que Ginóbili vive hace muchos años en Estados Unidos.

Sin embargo, el duelo se puso tenso y terminó en un final reñido que se definió recién en la última consulta.