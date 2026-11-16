Eduardo Feinmann se llevó el oro y Ariel Tarico fue la estrella de los Martín Fierro de Cable 2026

Espectáculos

El 12 de noviembre el Goldencenter de Buenos Aires fue la sede de los Martín Fierro de Cable 2026. La ceremonia, organizada por APTRA, tuvo a Marina Calabró y Sergio Lapegüe como conductores por la pantalla de A24, mientras que Paula Varela y Guido Záffora se encargaron de la alfombra roja.

Luis Ventura, presidente de APTRA, abrió la noche elogiando a los medios argentinos y mandando un palito a quienes, según él, les molesta que a la organización le vaya bien. Pero lo más llamativo fue el sistema que implementaron para que la fiesta no se hiciera eterna.

El método para evitar discursos infinitos

Para que la gala no se estirara como pasó en los Martín Fierro de Radio, APTRA aplicó una regla estricta para los agradecimientos. El proceso funcionaba así:

Primero, se estableció un límite máximo de 45 segundos para cada persona que subía al escenario a recibir su estatuilla. Una vez que se cumplía ese tiempo, sonaba una chicharra para avisarle al ganador que tenía que ir cerrando el discurso y dejar el micrófono.

Los grandes ganadores de la noche

Eduardo Feinmann fue el gran protagonista al quedarse con el Martín Fierro de Oro y también con el premio a Labor en Conducción Masculina.

Ariel Tarico fue el más premiado del arranque con dos estatuillas: una por Labor humorística (por sus trabajos en Solo una vuelta más y Tarico Fake News de TN) y otra en la categoría Juegos Entretenimientos Reality y Humor. El detalle es que el humorista no estuvo presente en ninguna de las dos entregas.

El canal A24 vivió una noche ideal. Ganó por primera vez como Mejor Señal de Noticias y también se llevó el premio a Mejor Producción Integral. Lo segundo ocurrió en un momento surrealista: justo cuando se iba a anunciar el ganador, se cortó la transmisión.

El resto de los premios y los momentos picantes

En la parte periodística, Luis Novaresio ganó en Entrevistas y el programa Wifi, conducido por Nicolas Wiñazki y Santiago Fioriti, se llevó el de Mejor Programa Periodístico. Wiñazki aprovechó para decir que el poder se enoja siempre que se dice una verdad.

El premio a Mejor Cronista / Movilero fue para Alejandro Moreyra, quien usó su tiempo para hablar de la gente que ve "rota" en las calles y cuestionó el discurso de odio de Javier Milei.

En el plano deportivo, Paso a Paso ganó como Mejor Programa Deportivo, mientras que TN Deportivo se llevó otra estatuilla en la misma categoría. Ahí, Ricardo Caruso Lombardi bromeó diciendo que ni como técnico había ganado tanto, y Marcelo Fiasche lanzó un dardo contra la AFA porque el equipo de TN no pudo entrar a la conferencia de Lionel Scaloni.

Otros ganadores fueron:

Victoria Vanella con Mi País (Cultural / Educativo).

Diego Staropoli con Mandinga Tattoo (Arte Moda y Tendencia).

Rodolfo Cingolani (Panelista).

Alejandra Peñalva (Columnista de Espectáculos).

Siempre Noticias (Mejor Noticiero Diurno).

Diario de las 20 (Mejor Noticiero Central).

Andrés Lerner (Columnista Económico).

Daniel Bilotta (Columnista Político).

Rosario Ayerdi (Mejor Labor Periodística), quien celebró con tanta euforia que casi se cae en las escaleras al subir al escenario.

La gala también tuvo un momento emotivo con el In Memoriam, donde recordaron a figuras como "Chiche" Gelblung, Ernestina Pais, Luis Brandoni, Julio Ricardo Rodolfo Pousá, Marcelo Araujo, Ramiro Agulla, Fernando Confessore y Oscar "El Negro" González Oro.

¿A quién le habrás sonado la chicharra por hablar de más?